Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, chi sono: il matrimonio, il figlio e il segreto Covid al Gf Vip

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie più conosciute e amate della televisione italiana. Ballerina, showgirl ed attrice lei, ballerino, coreografo e personaggio televisivo lui, la coppia si è sposata nel 1987. I due si sono conosciuti a teatro, proprio agli esordi della carriera di Carmen Russo. Negli anni Settanta, infatti, lei recita accanto a Walter Chiari all'inizio della carriera, e conosce il futuro marito.

Carmen Russo, all'anagrafe Carmela Carolina Fernanda Russo, è nata a Genova il 3 ottobre 1959. Inizia la sua carriera partecipando a concorsi di bellezza, tra cui varie volte a Miss Italia, per poi approdare nel cinema, dove compare anche in una pellicola di Federico Fellini. La notorietà però arriva partecipando alla commedia sexy italiana, accanto a Lino Banfi, Renzo Montagnani ed Alvaro Vitali.A partire dagli anni Ottanta inizia ad apparire in televisione, affiancando mostri sacri del piccolo schermo come valletta, ballerina e co-conduttrice. Negli ultimi anni ha partecipato per ben due volte al Grande Fratello Vip. L'amore con Enzo Paolo Turchi si trasforma in matrimonio nel 1987. Lui, nato a Napoli il 19 luglio 1949, si diploma giovanissimo alla Scuola del Teatro San Carlo in danza classica e altre discipline musicali e nel 1971 è tra i creatori della prima scuola italiana di danza moderna. Appare quindi in televisione, il primo ballerino di molteplici trasmissioni, e balla con Raffaella Carrà il famoso Tuca tuca. Negli anni Duemila ha preso anch'egli parte a celebri trasmissioni televisive, come l'Isola dei Famosi. La coppia ha coronato il sogno di avere un figlio nel 2013, quando è nata Maria.

Nelle ultime settimane, Carmen Russo ha partecipato al Grande Fratello Vip, dove ha incontrato proprio il marito. Infatti, la concorrente Nathalie Caldonazzo aveva detto di essere stata invitata dallo stesso ballerino al "secondo" matrimonio della coppia. Russo ne era rimasta sconvolta, e aveva chiesto un incontro con il marito per chiarire. “Io non ti ho mai chiamata, c’è stato solo uno scambio di messaggi dove io ti chiedevo di sostenere Carmen. È tutto documentato qui sul mio telefono. Per quanto riguarda il matrimonio lo abbiamo mandato a tutti. L’abbiamo mandato a tanti artisti” ha detto Enzo Paolo a Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip, tranquillizzando così sua moglie Carmen. Ma Turchi, mentre Russo era all'interno della casa più famosa della tv, ha tenuto nascosto alla moglie di essere stato positivo al Covid. "Se l'avessi saputo sarei uscita dalla casa", ha detto lei una volta fuori a Casa Chi.

