Domenica In, Pierpaolo Pretelli positivo al Covid: non sarà in studio con Mara Venier

Consueto appuntamento della domenica pomeriggio di Rai 1, anche oggi, 23 gennaio, sul primo canale torna Domenica In alle 14. Alla conduzione, come al solito, Mara Venier, che però oggi non sarà accompagnata da Pierpaolo Pretelli. Il fidanzato di Giulia Salemi, infatti, ha annunciato ieri tramite una storia su Instagram di essere positivo al Covid - è vaccinato con tre dosi - e di non poter essere così presente in studio.

"Ciao ragazzi! Purtroppo sono positivo al Covid, ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino! Dispiace non essere domani (oggi, ndr) con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto", in messaggio di Pretelli. Il modello ed ex velino di Striscia la notizia ha pubblicato in seguito una seconda storia per aggiornare i suoi follower sul suo stato di salute. "Per fortuna ho la mamma che mi assiste. Un po' di dolori muscolari, questi l'unico sintomo. Grazie per i messaggi". E in effetti sui social si sono scatenati migliaia messaggi di vicinanza e affetto per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, in seguito partecipante anche del programma Temptation Island Vip e di Uomini e Donne come tronista.

Anche Marco Luci, tra gli autori del programma televisivo in onda la domenica pomeriggio su Rai 1, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a Pretelli. Lo ha fatto tramite un tweet, pubblicato sul social proprio questa mattina. "Un abbraccione a Pierpaolo Pretelli dalla Zia Mara e da tutti noi di Domenica In e torna presto!!! Daje!!!", il messaggio dell'autore. Negativa invece la fidanzata di Pretelli, Giulia Salemi, che ieri sera era al teatro alla Scala di Milano per sostenere l'ospedale St. Damien di Haiti che cura più di 80mila bambini ogni anno. La nota influencer ha documentato la serata nel suo profilo Instagram.

