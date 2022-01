L'Eredità, Riccardo campione nella puntata del 22 gennaio 2022. Ma perde alla Ghigliottina

22 gennaio 2022 a

Puntata ricca di colpi di scena quella de L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 nella fascia serale che precede il telegiornale delle ore 20, andata in onda oggi sabato 22 gennaio 2022. Nuovo campione per il programma condotto - ormai dal 2018 - da Flavio Insinna: si tratta del giovane Riccardo.

Alla Ghigliottina il nuovo campione - un ingegnere nato a Bracciano ma sempre vissuto a Cerveteri - ci arriva con 90mila euro che - dopo alcuni dimezzamenti - diventano 11.250. Le parole che Angelo deve "legare" sono ultima, salve, cambiare, mezza e inchiostro. Il concorrente laziale, prova a risolvere con il termine stagione, ma la parola vincente è cartuccia.

Cambio della guardia notevole al triello, si presenta anche il campione delle ultime tre puntate Angelo ma gli altri due rivali al montepremi finale sono due volti nuovi: Massimiliano e Riccardo. Proprio quest'ultimo rispondendo all'ultima domanda sulle cortesie su strada (come si salutano due centauri che si incrociano in moto? Facendo la V con le dita) si prende lo scettro del quiz game.

