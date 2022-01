Licia Colò, chi è il marito Alessandro Antonino: è più giovane di 14 anni

22 gennaio 2022 a

Licia Colò nel passaggio a La7 è diventata la conduttrice di Eden - Un pianeta da salvare, programma di divulgazione scientifica ma che ci fa scoprire anche le meraviglie dell'Italia e del mondo sempre con un occhio particolare al rispetto per l'ambiente e i suoi protagonisti. D'altronde l'affascinante e competente conduttrice ha costruito la sua carriera proprio su programma sempre legati ai viaggi, all'ambiente, alla cultura. Come non ricordare l'iconico programma Alle falde del Kilimangiaro che la bionda presentatrice veronese ha guidato per 16 edizioni sulla Rai?

Licia Colò, il marito Alessandro e la figlia Liala. Prima due relazioni importanti e la malattia

Nella vita privata la conduttrice, 59 anni, è sposata con Alessandro Antonino, 45 anni, un artista napoletano. Ma chi è Antonino? Personaggio eclettico e dai più svariati interessi, è prima di tutto un pittore e il suo nome d’arte è Mr.Ant, pseudonimo con cui ama presentarsi sui social e non solo. Ma non solo: è anche collega di Licia perché in televisione ha condotto su Tv2000 una rubrica dal titolo I viaggi di Alessandro Antonino in cui mostrava luoghi di incantevole bellezza sia dell’Italia che del mondo intero. I due dunque hanno grandi passioni in comune: viaggi, ambiente, natura. Infatti vivono in una casa a Roma con un grandissimo e immenso giardino.

La coppia - sposatasi nel 2004 - ha avuto una figlia, nel 2005, di nome Liala. Un nome particolare che rappresenta la fusione delle iniziali dei nomi dei genitori, Licia e Alessandro. Diversi anni fa Colò rischiò di morire dissanguata per colpa di una cisti ovarica scoppiata senza alcun preavviso: la corsa in ospedale e l'operazione d'urgenza le salvarono la vita.

