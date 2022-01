Roberto Baggio, dal 1989 sposato con Andreina Fabbi. Il buddismo e la passione per la caccia

22 gennaio 2022 a

Roberto Baggio ospite di C'è posta per te, la trasmissione del sabato sera su Canale5 condotta da Maria De Filippi. L'ex calciatore è uno dei più amati nonostante da tantissimi anni, praticamente da quando ha smesso il 16 maggio 2004.

C'è posta per te oggi su Canale5: ospiti Roberto Baggio e Luca Argentero

Originario di Caldogno, in provincia di Vicenza, Baggio, 55 anni il prossimo metà febbraio, è uno dei migliori calciatori della storia del calcio. Pallone d'oro nel 1993, vincitore di due Scudetti e una Coppa Italia ma anche di una Coppa Uefa, resta probabilmente molto più legato come immagine alla Nazionale rispetto ai club - tanti - con cui ha giocato nel corso della sua carriera. Ha esordio con il Vicenza, poi il passaggio alla Fiorentina e quello - controverso - alla Juventus con cui giocherà per cinque stagioni. Poi il Milan, il Bologna, l'Inter e infine il Brescia. Con 205 gol è il settimo marcatore di tutti i tempi della Serie A. In Nazionale ha disputato tre Mondiali sfiorando il titolo nel 1994, edizione passata alla storia anche per il suo errore nella serie finale di calci di rigore. In azzurro è il quarto miglior realizzatore (27) e il migliore in assoluto - a pari merito con Paolo Rossi e Christian Vieri - proprio nei Mondiali (9).

Sesto di otto figli, Roberto ha un altro fratello calciatore, Eddy. Schivo e lontano da qualsiasi tipo di gossip, Baggio ha sposato nel 1989 Andreina Fabbi che conosceva sin dall'adolescenza e da cui ha avuto i figli Valentina, Mattia e Leonardo. La famiglia abita ad Altavilla Vicentina. Buddista, Baggio è un grande appassionato di caccia e infatti trascorre mesi in Argentina per coltivare la sua passione insieme ad alcuni amici.

