Luca Argentero, due matrimoni: il primo con Myriam Catania, il secondo con Cristina Marino

Luca Argentero ospite di C'è posta per te, il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Torinese di nascita, ormai umbro d'adozione, l'attore ha raggiunto la notorietà partecipando alla terza edizione del Grande Fratello nel 2003, dove si è classificato al terzo posto con il 9% dei voti. Dopo questa esperienza, ha iniziato a comparire frequentemente in televisione, posando anche per un calendario sexy del mensile Max e lavorando come modello. Ma è stato solo l'inizio di una sfolgorante carriera attoriale e televisiva che lo ha visto interpretare molti ruoli e sempre in modo eclettico e talentuoso, cimentandosi anche come conduttore de Le Iene.

C'è posta per te oggi su Canale5: ospiti Roberto Baggio e Luca Argentero

Per l’interpretazione del commissario Giovanni Morandi nel film Brave ragazze ha anche ricevuto una candidatura ai Nastri d’argento come migliore attore protagonista e infine nel 2020 ha recitato nel ruolo del protagonista Andrea Fanti nella serie televisiva Doc - Nelle tue mani, andata in onda su Rai1 e molto seguita dal pubblico a casa. Infine ha anche impersonato Don Davide nell'ultimo film di Riccardo Milani Come un gatto in tangenziale - ritorno a coccia di morto.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luca si è sposato con Myriam Catania: i due si sono fidanzati nel 2004, sposati nel 2009 e separati nel 2016. Un anno prima, l'attore aveva conosciuto la sua attuale compagna di vita Cristina Marino sul set di Vacanze ai Caraibi. Nel 2019 è arrivata la loro prima figlia, Nina Speranza e questa estate, il 5 giugno 2021, Luca e Cristina si sono sposati in un'esclusiva cerimonia a Città della Pieve, in Umbria, terra che ha più volte dichiarato di amare e a cui è molto legato. I due, infatti, risiedono lì da tempo.

