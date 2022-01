C'è posta per te, stasera in tv 22 gennaio su Canale5: ospiti Roberto Baggio e Luca Argentero

22 gennaio 2022 a

Stasera in tv, sabato 22 gennaio 2022, torna l'appuntamento con C'è posta per te su Canale5 (dalle ore 21,30), uno dei programmi più amati dal pubblico italiano (quella di quest'anno è l'edizione numero 25). Alla conduzione - come sempre - Maria De Filippi. Non mancheranno come sempre le emozioni: lacrimi e litigi a fare da sfondo a storie di amori, vicende quotidiane tra sentimenti e conflitti.

Tante le storie che vengono raccontate da Maria De Filippi, una delle attrattive del programma è però rappresentato anche dai tantissimi ospiti vip che in ogni puntata animano il programma con la loro presenza. Tanti i volti famosi passati nella trasmissione in queste puntate della nuova stagione: ci sono stati Paolo Bonolis e Stefano De Martino, poi Teo Mammuccari, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e l'attore Can Yaman. Nella puntata di oggi ci sarà uno degli attori più apprezzati del cinema italiano Luca Argentero, protagonista in queste settimane di una delle fiction più seguite come Doc – Nelle tue mani, giunto alla seconda stagione con un enorme seguito di pubblico. Poi ci sarà uno dei calciatori più famosi di sempre, la leggenda Roberto Baggio, pallone d’oro e con un passato in grandi squadre come Juve, Milan e Inter, oltre che icona della Nazionale.

Chi sarà capace di perdonare e aprire la busta che al centro dello studio televisivo separa mittente e destinatario e metaforicamente simboleggia la distanza apparentemente incolmabile tra mariti e mogli, genitori e figli, amici, fidanzati, primi amori e parenti che il destino o le scelte di vita hanno separato?

