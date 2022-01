Eden, stasera in tv 22 gennaio su La7 Licia Colò alla scoperta di Bosa e del Gran Sasso

22 gennaio 2022 a

Stasera in tv, sabato 22 gennaio 2022, un altro appuntamento con Eden - Un pianeta da salvare, il programma di divulgazione condotto da Licia Colò in onda in prima serata (dalle ore 21,15) su La7. La terza puntata vedrà ancora una volta immagini mozzafiato alla scoperta del mondo e della natura con una particolare attenzione nei confronti della salvaguardia dell'ambiente. Le telecamere del programma di La7 ci faranno conoscere storie e scorci della Sardegna, dell'Abruzzo e del Libano.

Infatti nella prima parte della puntata di stasera, Licia Colò sarà in Sardegna e più esattamente a Bosa, sulla costa occidentale dell’isola. Antica città regia nel 1700, rinomata per le sue concerie attive fino al secolo scorso. Bosa è attraversata dal fiume Temo che termina la sua corsa a Bosa Marina, la stazione balneare ricca di spiagge ed insenature caratterizzate dalle su bianche rocce. Il viaggio sarà impreziosito dai toccanti racconti degli abitanti del posto che rivivranno con Licia i terribili momenti vissuti durante i devastanti incendi della scorsa estate. A seguire Eden ci porterà al Parco Nazionale del Gran Sasso, 36 chilometri di vette nel cuore dell’Abruzzo. L’attenzione di Licia si sposta sui piccoli borghi della zona, come Santo Stefano di Sessanio abitato d’inverno solo da un centinaio di persone, ma che sta diventando sempre più meta di villeggiatura estiva. A pochi chilometri si trova poi Rocca Calascio, castello in rovina ma suggestivo set di produzioni cinematografiche mondiali, come “Lady Hawke”.

La puntata poi si concluderà con un viaggio nelle Grotte di Stiffe, 6 chilometri di canali sotterranei dove scopriremo un meraviglioso lago alimentato dal Rio Gamberale. Completano la puntata il reportage di Mr. Nat dal Libano e un documentario sullo spettacolo dei più variegati colori che la natura è in grado di offrirci su tutto il pianeta.

