Irma Testa, "ho raccontato del mio orientamento sessuale a mia madre a 16 anni". Chi è la campionessa di pugilato

Irma Testa ospite di Verissimo, il salotto televisivo del weekend di Canale5 con Silvia Toffanin alla conduzione, nella puntata di oggi sabato 22 gennaio 2022. Testa lo scorso agosto ha vinto prima medaglia olimpica della storia della boxe femminile italiana.

Pochi giorni fa l'atleta originaria di Torre Annunziata, 24 anni, ha fatto coming out. "Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo sia giusto, ora, dirlo a tutti. Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale, perché ai campioni si chiede di essere perfetti. E per molti l’omosessualità è ancora una imperfezione. Anche per me è stato così fino a pochi mesi fa. Ma quella medaglia di Tokyo è diventata il mio scudo: ora che la Irma atleta è al sicuro, la Irma donna può essere sincera. Alla mia famiglia la verità non l’ho mai nascosta. Quando l’ho detto a mia mamma non avevo nemmeno 16 anni. Lei l’ha presa con naturalezza. Pensavo non potesse capire, e invece ha capito. Mi ha detto: se sei felice, per me va bene" ha affermato Irma in una intervista pubblicata su Vanity Fair. "Ho conosciuto il mondo. E ho visto che ci sono posti in cui chi ti piace non importa a nessuno. La prima volta che mi sono innamorata di una ragazza ho aspettato un pochino, per vedere che non fosse un fuoco di paglia" ha aggiunto. "Non dico che sono lesbica perché nel mio futuro può esserci anche un uomo. Da quando ero ragazzina provo attrazione per le donne, ma qualche volta l’ho provata anche per i maschi” ha aggiunto ancora.

Testa, pugile della ategoria dei pesi leggeri, medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020 è stata inoltre la prima pugile italiana a partecipare a una Olimpiade, in occasione dei Giochi di Rio de Janeiro 2016. Soprannominata Butterfly per la sua agilità e leggiadria nei movimenti, nel 2019 si è laureata campionessa europea nella categoria dei pesi piuma.

