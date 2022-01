Francesca Cavallin, il matrimonio con Stefano Remigi e due figli, poi la separazione. Chi è

22 gennaio 2022 a

a

a

Francesca Cavallin ospite di Verissimo, il salotto televisivo di Canale5 in cui Silvia Toffanin intervista i personaggi famosi, nella puntata di oggi sabato 22 gennaio 2022. L'attrice - ex modella - è stata recente protagonista della fiction Un professore con Alessandro Gassman.

Su Rai 1 torna Tali e Quali: la sfida tra gli imitatori

Cavallin, 45 anni, è originaria di Bassano del Grappa. dopo la laurea in Lettere moderne ha frequentato anche l'accademia teatrale. Il suo esordio in tv è stato nella rubrica La piccola Enciclopedia dell'Arte contenuta nel programma Style sul Canale Leonardo di Sky Italia. Classificatasi al secondo posto nel concorso Velone per scegliere la nuova annunciatrice di Canale5, nel 2004 entra nel cast della soap opera Vivere. Poi debutta sul grande schermo con il film Vita Smeralda di Jerry Calà. L'anno successivo è, nel ruolo di Emanuela Setti Carraro, al fianco di Giancarlo Giannini nella miniserie tv Il generale Dalla Chiesa di Giorgio Capitani. Inoltre conduce una rubrica dedicata all'arte del Novecento su LA7, all'interno di Omnibus Estate. Tra i successi lavori le miniserie tv Coco Chanel, Il bene e il male e la serie tv Un medico in famiglia in cui è tra i protagonisti. Nel 2013 è al fianco di Luca Zingaretti nella miniserie televisiva Adriano Olivetti - La forza di un sogno nel quale interpreta la moglie di Adriano Olivetti, interpretato dallo stesso Zingaretti.. Nel 2019 è nel cast della serie La compagnia del Cigno.

Giuliana De Sio, chi è: carriera, amori e malattia. La relazione con De Felice: "Stendiamo un velo pietoso"

Cavallin è stata sposata con Stefano Remigi (figlio di Memo Remigi), con il quale ha avuto due figli, Leonardo e Jacopo. Il matrimonio è stato celebrato in Umbria nel 2012 dopo diversi anni di fidanzamento. I due sono separati pochi anni dopo.

Dayane Mello, "nessuna molestia a La Fazenda". Flirt e relazioni della modella brasiliana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.