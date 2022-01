Stasera in tv sabato 22 gennaio, su Rai 1 Tali e Quali. Carlo Conti, gli imitatori e le anticipazioni

22 gennaio 2022 a

Anche stasera in tv, sabato 22 gennaio, su Rai 1 una nuova serata in compagnia della più appassionante sfida musicale del piccolo schermo. Negli studi televisivi di Roma, intitolati all'indimenticabile Fabrizio Frizzi, è tutto pronto per il terzo appuntamento con Tali e Quali Edizione 2022, il varietà di Rai 1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti. Inizio alle ore 21.25 per un programma diventato ormai un classico della televisione nazionale, capace di miscelare bella musica ed imitazioni che spesso lasciano con il fiato sospeso.

Sul palco questa settimana vedremo alternarsi grandi nomi della musica nazionale e internazionale: Gianni Morandi, Freddie Mercury, Zucchero, Gaia, Mika, Nino D’Angelo, Jovanotti, Arisa, The Beatles, Gianna Nannini (chi la interpreterà si è “guadagnato il posto” durante la selezione dell’Ascensore), mentre sarà onorata la memoria di Augusto Daolio, il leggendario cantante del gruppo dei Nomadi. Ovviamente tutti i big saranno imitati dai concorrenti che per qualche minuto prenderanno il loro posto. Chi si aggiungerà ai finalisti Igor Minerva - Claudio Baglioni e Daniele Quartapelle - Renato Zero che hanno vinto le prime 2 puntate? A Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice anche questa sera a sorpresa, spetterà il compito di giudicare con attenzione le 11 esibizioni.

Tutti i protagonisti, oltre all’emozione della loro prima volta, vivono anche l’esperienza di essere seguiti dal team di grandi professionisti di Tale e Quale Show: dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, così come i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la actor coach Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti vengono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Tali e Quali è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taliequali e #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it. E anche la puntata di questa sera si annuncia ricca di emozioni e di spettacolari esibizioni.

