Linea Bianca oggi sabato 22 gennaio va alla scoperta delle Dolomiti Lucane con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi

Anche oggi in tv, sabato 22 gennaio, su Rai 1 appuntamento con Liena Bianca, il programma condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi che fa scoprire ai telespettatori gli angoli più suggestivi delle montagne italiane. Inizio alle ore 15.15. Scenari naturali unici ed affascinanti, spettacolari guglie dolomitiche lavorate dall’erosione atmosferica: quello di oggi sarà un viaggio nelle Dolomiti Lucane, nel cuore della Basilicata. In apertura Lino Zani e una guida alpina saranno a quota 1.900 in vetta al Monte Alpi, nell’incantevole contesto del Parco Naturale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

“Sulle tracce degli arabi”, passeggiando nel fitto intreccio di vicoli, scale e casette del rione Arabata, storia e curiosità di Pietrapretrosa, il paese più alto della Lucania, fondato dagli antichi dominatori arabi che si sono stabiliti qui nel nono secolo. Un cavo metallico lungo 1400 metri, una velocità massima di 120 chilometri orari, un dislivello di 360 metri: da Pietrapetrosa a Castelmezzo, l’ebbrezza adrenalinica del volo d’angelo. Un' atmosfera fiabesca, le case curatissime, la scala normanna scavata nella roccia che sembra salire verso il cielo, da ogni scorcio lo splendore delle Dolomiti Lucane, la magia di Castelmezzo, uno dei borghi più belli d’Italia.

E ancora. Un libro stampato nella natura, una storia fatta di incantesimi, magie e filtri d’amore che si tramanda da generazioni, una flora e una fauna tipica degli ambienti montani: la prepotente bellezza del Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, prezioso scrigno della biodiversità in Italia. 586 metri di lunghezza, 24 tonnellate di acciaio, sospese a 80 metri, che uniscono il Parco Nazionale del Pollino e quello dell’Appennino Lucano: a Castelsaraceno, l’incredibile opera tutta “made in Italy” del ponte tibetano più lungo del mondo. Set di moltissimi film italiani e internazionali, rinomata località turistica per visitatori italiani e stranieri: ad appena 50 chilometri da Matera, immersi in una realtà senza tempo, tra le aride e degradanti fiancate dei calanchi, l’affascinante desolazione di Craco, borgo fantasma abbandonato a partire dagli anni 60. Ossini e Capocchi, dunque scivolano verso il sud della Penisola, dove anche le montagne sono incantevoli.

