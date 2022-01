Linea Verde Life alla scoperta di Pavia. Linea Verde Explora in Piemonte

22 gennaio 2022 a

Come tutti i sabato, anche oggi, 22 gennaio, alle 12.30 su Rai 1 Linea Verde Life. Questa volta il programma della televisione di Stato andrà alla scoperta di Pavia. Un racconto delle eccellenze locali, dove la tradizione incontra l’innovazione. Daniela Ferolla sarà a Vigevano dove due ragazzi hanno dato vita alle scarpe in pelle di legno; si cimenterà alla guida del barcé sul Fiume Ticino e racconterà un nuovo modo di vivere la vacanza all’aperto, in maniera sostenibile con le case mobili. Marcello Masi andrà, invece, alla scoperta del riso pavese utilizzato per la produzione del sake, conoscerà un’associazione che insegna a riparare gli oggetti e incrocerà sul suo cammino la spatola europea, un uccello che ha trovato nelle campagne di Pavia il suo habitat ideale.

Linea Verde Life sarà anticipato, alle ore 12, da Linea Verde Explora. Il nuovo cammino di Federico Quaranta (sempre su Rai 1), sarà all’insegna della scoperta, dell’avventura e del racconto inedito del territorio italiano. Il viaggio che inaugurerà questo percorso lungo tutta l’Italia comincerà dalle Torri di Sant’Alosio, poco lontano da Alessandria, luogo privilegiato per visitare il Piemonte e i misteriosi, selvaggi e stupendi Colli Tortonesi.

Affiancato da Angela Rafanelli, Federico Quaranta accompagnerà gli spettatori lungo l’originale percorso della Gambera, attraverso panorami mozzafiato e incontri inaspettati, come quello con il maestro Natale Panaro, artigiano autodidatta divenuto celebre in tutto il mondo per i suoi burattini. Il cammino toccherà anche Castellania, delizioso borgo che lega inscindibilmente il suo nome a quello di uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, Fausto Coppi, che verrà raccontato nella sua vita densa di luci e di inesplorate ombre, di cadute e di rinascite. A scandire la puntata sarà il ritmo dell’incredibile fisarmonica di Gianni Coscia, che accompagnerà il telespettatore in questo incantevole e singolare itinerario nel cuore del Piemonte.

