The Voice Senior, vince Annibale Giannarelli. Chi è il musicista della colonna sonora Lo chiamavano Trinità

L'artista italo-australiano supera in finale Claudia Arvati e Walter Sterbini

Annibale Giannarelli vince The Voice Senior. Un vero trionfo quello del musicista italo-australiano, del team di Gigi D'Alessio, capace di prendersi il 44,15% delle preferenze al televoto. Giannarelli, 73 anni, originario di Sassalbo in provincia di Massa e Carrara, è colui che ha firmato il brano Trinity del film Lo chiamavano Trinità, una pellicola iconica del cinema (il brano poi è stato utilizzato successivamente anche nella colonna sonora del film Django Unchained). Proprio il suo cavallo di battaglia - suonato al piano poco dopo la mezzanotte - gli ha dato lo sprint finale, un'esecuzione magica dopo le già belle esibizioni precedenti all'audizione e in semifinale.

Superati - dopo essersi esibiti un'ultima volta con i rispettivi cavalli di battaglia - Claudia Arvati (team Gigi D'Alessio) che si classifica al secondo posto con il 21,14%, Walter Sterbini (team Loredana Bertè) terzo con il 18, 82 e Marcella Di Pasquale (team Clementino) quarta con il 15,90%. Il talent per le voci over 60 ha chiuso così la seconda edizione (la prima è stata vinto lo scorso anno da Erminio Sinni), condotta da Antonella Clerici, riscontrando ancora una volta un gran successo di audience per la prima serata di Rai1.

Gli altri otto finalisti della puntata del 21 gennaio 2022 erano stati Roberto Barocelli, Cosetta Gigli e Franco Tortora (team Orietta Berti), la coppia formata da Piero Cotto e Beatrice Pasquali (team Gigi D'Alessio), Luciano Genovesi e Russel Russel (team Clementino), Donata Brischetto e Lanfranco Carnacina (team Loredana Bertè).

