Stasera in tv venerdì 21 gennaio su Rai 2: "O anche no. La carrozzina e il Presidente". Le anticipazioni

Disabilità e potere. E' il tema dello speciale in programma stasera in tv, in seconda serata su Rai 2, inizio alle ore 23.50. Dopo le due puntate speciale "O anche no - Nessuno escluso", dedicate ai palazzi del potere (Quirinale, Palazzo Madama e Montecitorio) e dopo la puntata dedicata alla sesta Conferenza Nazionale sulla Disabilità, stasera il nuovo speciale condotto da Paola Severini Melograni. Il programma avrà per tema disabilità e potere e il titolo La Carrozzina e il Presidente è "preso in prestito" dal saggio di Franco Piro, deputato tra il 1983 e il 1994, disabile e impegnato nella lotta per i diritti delle persone con disabilità, che ebbe un ruolo fondamentale nell’approvazione della Legge Quadro 104/92. Realizzato in collaborazione con Rai Per il Sociale e Rai Pubblica Utilità all’interno del Centro Studi Americani di Roma, il programma andrà in onda a pochi giorni prima del 140esimo anniversario della nascita di Franklin Delano Roosevelt.

Si parte proprio dalla straordinaria esperienza di un uomo che, affetto da una seria disabilità fisica, riuscì a essere un grande presidente degli Stati Uniti, eletto per ben quattro mandati. Dall’analisi del rapporto tra la fisicità (il corpo del capo) e il potere si passerà a parlare delle riforme attuate dagli Stati Uniti su disabilità, inclusione e accessibilità. Si proseguirà con la situazione di un paese all’avanguardia come Israele, del body shaming indipendentemente dal genere o dalla disabilità, del ruolo della satira, del cinema all’epoca di Roosevelt e di tanto altro.

Interverranno, in studio o in collegamento: Manuela Roosevelt, nipote di F. D. Roosevelt; Mariangela Zappia, ambasciatrice italiana negli Usa; Federico Moro, segretario del Robert F. Kennedy Human Rights; Iacopo Melio, consigliere alla Regione Toscana; Giusy Versace, atleta paralimpica e deputata; Steve Della Casa, critico cinematografico e direttore del Tff (Torino Film Fest); Claudio Siniscalchi, storico del cinema; Stefano Disegni, disegnatore satirico; Dror Eydar, ambasciatore d’Israele in Italia; Danda Santini, direttrice Io Donna; Valeria Palermi, giornalista Repubblica; Paola Tricomi, scrittrice. Non mancheranno i momenti musicali con i Ladri di Carrozzelle, da sempre “house band” di “O anche no”. Una puntata per porre nuovamente all'attenzione generale i problemi legati alla disabilità e i limiti che dal punto di vista legislativo troppo spesso non vengono superati.

