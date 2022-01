Grande Fratello Vip, Alex Belli entra nella casa: stasera in tv 21 gennaio su Canale5. Le anticipazioni

21 gennaio 2022 a

Stasera in tv, venerdì 21 gennaio 2022, consueto appuntamento su Canale5 - dalle ore 21,40 - con il Grande Fratello Vip 6. Una puntata, quella del reality che va in onda sul canale ammiraglia di Mediaset e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. che si annuncia scoppiettante considerata la presenza come ospite di Alex Belli. L’ex concorrente di questa edizione di GF Vip farà ritorno nel loft di Cinecittà dove ha trascorso circa tre mesi della sua vita e dove ora c’è una convivenza forzata tra la moglie Delia Duran e l’amica speciale - o forse qualcosa di più - Soleil Sorge. I giorni scorsi sono stati molto turbolenti e tra i concorrenti si è tanto parlato del triangolo Delia-Alex-Soleil.

Belli però non sarà l'unico ospite. Altre sorprese ci saranno per gli altri concorrenti. A iniziare da quella che riceverà Manila Nazzaro da parte del suo compagno Lorenzo Amoruso. Sono attese anche la sorella di Valeria Marini e la compagna di Davide Silvestri. Potrebbe essere anche la volta della mamma di Jessica e Lulù che difenderà sicuramente la maggior delle Selassié accusata da Sophie di aver messo gli occhi si su Alessandro che su Barù, definendola “vorace”.

Poi probabile spazio ai rapporti tra Soleil e Manila: le due sembrano ormai essere diventate ex amiche, in particolare l’ex Miss Italia continua a parlare della Sorge in casa, non utilizzando di certo delle parole al miele. Poi il televoto: uno tra Davide Silvestri, Federica Calemme, Jessica Selassié e Valeria Marini & Giacomo Urtis dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

