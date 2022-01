The Voice Senior, chi sono i finalisti e il super ospite della finale: stasera in tv 21 gennaio su Rai1

21 gennaio 2022 a

Stasera in tv, venerdì 21 gennaio 2022, verrà proclamato il vincitore di The Voice Senior dopo settimane di selezioni. L'appuntamento è su Rai1 a partire dalle ore 21,25. Il programma condotto da Antonella Clerici premia le più belle voci rigorosamente over 60. A sfidarsi ci saranno 12 finalisti, tre per ognuno dei quattro giudici (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Clementino). Super ospite della finale il cantautore Riccardo Cocciante.

Quella di stasera sarà dunque l'ultima possibilità per i concorrenti rimasti in gara di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore di The Voice Senior sarà il pubblico da casa tramite il televoto. Due le manche a eliminazione in cui sarà chiesto il parere dei telespettatori: la prima porterà all’eliminazione di otto concorrenti, quella successiva, invece, porterà al televoto i quattro sfidanti rimanenti, che saranno quindi chiamati a esibirsi una seconda volta nel corso della serata fino alla proclamazione del vincitore della seconda stagione del talent per le migliori voci over 60.

Al centro della sfida, anche i coach, che dopo aver compiuto le loro scelte nel corso delle scorse puntate e aver lavorato insieme ai concorrenti del team in vista della finale, sono ora desiderosi di vedere affermarsi proprio uno dei loro talenti.

Ma chi sono i finalisti? La scorsa settimana Orietta Berti ha deciso di portare in finale Roberto Barocelli, Cosetta Gigli e Franco Tortora. Gigi D’Alessio ha invece optato per Claudia Arvati, la coppia formata da Piero Cotto e Beatrice Pasquali, e Annibale Giannarelli mentre Clementino ha scelto Marcella Di Pasquale, Luciano Genovesi e Russel Russel. Infine, Loredana Bertè ha confermato Donata Brischetto, Lanfranco Carnacina e Walter Sterbini. La trasmissione è disponibile anche on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia.

