Homo Sapiens, la band musicale: chi sono e l'attuale formazione. Il successo con Bella da morire

Gli Homo Sapiens ospiti di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione, nella puntata di venerdì 21 giugno 2022. La band musicale si formò nel 1966 ed ebbe il momento di maggiore successo negli anni Settanta. Originariamente si chiamavano Tarli, poi nel 1971 il cambio del nome. Semifinalisti di Un disco per l'estate nel 1975 con il brano Tornerai tornerò, nel 1977 partecipano al Festival di Sanremo con la canzone Bella da morire: proprio con questo brano passeranno alla storia vincendo quel Festival. In questa edizione, gli Homo Sapiens avevano in pratica sostituito Mal, che avrebbe dovuto esibirsi con lo stesso brano; ciò non accadde a causa della canzone Furia che lo coinvolse in una serie di impegni professionali. Tra i loro altri successi del periodo anche Pecos Bill e Un'estate fa.

Sciolti nel 1982 in seguito alla crisi della discografia italiana, si sono rimessi insieme nel 1990 senza Robustiano "Roby" Pellegrini. Nel 2000 entra nella formazione per la prima volta una donna, Simona Cerrai, come cantante vocalist: vi rimarrà per due anni. Nel 2006 il complesso, tuttora molto attivo nel circuito dei concerti live, ha creato il Music-Park a Bientina in Toscana, autentico parco della musica. La formazione attuale vede Marzio Mazzanti (1945, voce, basso elettrico), Claudio Lumetta (1948, voce solista fino ad oggi, batteria e percussioni), Maurizio Nuti (1957, voce, chitarra solista), Stefano Vincenti (voce, tastiere, chitarra ritmica dal 1990), Maurizio Novi (voce, tastiere, dal 2002) e Ivano Petti (batteria dal 2011).

Attualmente propongono lo spettacolo 30 anni in una sera con cui ripercorrono - attraverso le canzoni e i maggiori successi - la carriera del gruppo dal 1960 al 1990.

