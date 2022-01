L'Eredità, Angelo ancora campione ma sbaglia un semplice "ritocco"

20 gennaio 2022 a

Anche oggi, giovedì 20 gennaio, è Angelo il campione de L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 nella fascia preservale prima del Tg1 delle ore 20. Alla conduzione, ormai da anni, sempre Flavio Insinna.

Il professore aveva raggiunto la Ghigliottina già ieri sera, ma non aveva conquistato la vittoria finale per colpa della "farina". Questa sera, il campione ha raggiunto il gioco finale con 230mila euro. Zero errori nelle prime quattro parole, poi un dimezzamento che l'ha portato a giocare per 115mila euro. Le parole da associare erano ultimo, ritratto, colore, battuta di Totò e invisibile. Angelo ha scelto il termine "uomo", ma sbaglia. Insinna gli offre una sesta parola, photoshop, grazie al quale Angelo indovina la parola, seppur in ritardo e senza vincere nulla: era ritocco il termine da associare. "Ci potevo arrivare", il commento del campione.

Per raggiungere il gioco finale, al triello aveva avuto la meglio su Roberto e Alice. La giovane ragazza ha avuto la possibilità di spodestare Angelo, ma ha sbagliato una domanda all'apparenza molto semplice. Bisognava dire quale ruolo aveva abbandonato Daniel Craig a settembre 2021. Alice ha risposto Spiderman, sbagliando, così la palla è tornata tra le mani di Angelo che ha messo in rete il più facile dei gol a porta vuota rispondendo James Bond. Così Angelo è tornato alla Ghigliottina confermandosi campione.

