Anissa Helou, chi è la cuoca ospite della sesta puntata di Masterchef

E' Anissa Helou l'ospite della sesta puntata di Masterchef Italia, in onda questa sera, giovedì 20 gennaio, su Sky Uno, alle 21,15. Nata il primo febbraio 1952, a Beirut, in Libano, Anissa Helou oltre ad essere una famosa chef è anche insegnante e autrice di tanti libri e pubblicazioni.

Anissa Helou è nata da padre siriano e madre libanese. Ha quattro fratelli e in Libano ha studiato in una scuola francese. All'età di 21 anni si è trasferita a Londra. Ha studiato anche Interior design presso la Inchbald School of Design e poi Storia dell’arte. E' specializzata in ricette della tradizione mediterranea, mediorientale e nordafricana. Conosce perfettamente arabo, inglese e francese, oltre ad alcune parole anche in italiano. In ambito letterario, le sue opere di cucina hanno vinto numerosi premi. Può annoverare nel suo curriculum anche la gestione di una scuola di cucina, la “Anissa’s School“. Inoltre, è anche organizzatrice di tour culinari in vari Paesi del Mediterraneo. Per otto anni, dal 1978 al 1986, ha vissuto in Kuwait, ed è stata consulente per i membri della famiglia regnante. Nel 2013 è stata inserita tra le “100 donne arabe più potenti” dalla rivista Arabian Business.

Helou parteciperà alla prima parte della sesta puntata. La prima prova, la Mistery Box, condurrà i concorrenti alla scoperta di dieci ingredienti “migranti”, provenienti da ogni parte del mondo. Prodotti importati in Italia e ormai integrati nella cucina del Belpaese: dal couve manteiga brasiliano alla melanzana thailandese, dai fiori di banano allo spinacio d’acqua asiatico. Seguirà quindi l’Invention Test con le tradizioni della cultura islamica alla chef Helou. L’assoluto protagonista della prova sarà il pane, declinato in tre diverse versioni: il Non uzbeko, lo Yufka turco e il Rgaïf marocchino.

