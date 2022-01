Stasera in tv giovedì 20 gennaio, su Sky Uno c'è Masterchef. Le anticipazioni della sesta puntata

20 gennaio 2022 a

Andrà in onda questa sera, giovedì 20 gennaio, in prima serata su Sky Uno, canale 108 della tv di Murdoch, la sesta puntata di Masterchef Italia. La competizione diventa settimana dopo settimana più difficile per i concorrenti, che dalle 21,15 cucineranno tra sapori e profumi internazionali, per convincere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e inseguire l’obiettivo di poter proseguire il proprio percorso in cucina. Il programma va in onda anche in streaming su NOW.

La prima prova, la Mistery Box, condurrà i concorrenti alla scoperta di dieci ingredienti “migranti”, provenienti da ogni parte del mondo. Prodotti importati in Italia e ormai integrati nella cucina del Belpaese: dal couve manteiga brasiliano alla melanzana thailandese, dai fiori di banano allo spinacio d’acqua asiatico.Seguirà l’Invention Test con le tradizioni della cultura islamica grazie all’ospite internazionale Anissa Helou, studiosa e scrittrice che incarna la fusione dei popoli. L’assoluto protagonista della prova sarà il pane, declinato in tre diverse versioni: il Non uzbeko, lo Yufka turco e il Rgaïf marocchino.

Nella seconda parte della serata andrà in scena la prova in esterna: questa sera, gli aspiranti chef si affronteranno a Trieste, da secoli crocevia di popoli e culture. La prova condurrà alla scoperta della cucina di confine, tra gustosi ingredienti e produttori provenienti dai Paesi confinanti con la regione italiana che fa da porta verso l’Oriente. E sempre nella città friulana, nel pittoresco Castello di Miramare, i concorrenti si contenderanno la permanenza nell’ambita Masterclass sfidandosi in uno dei Pressure Test più insidiosi della stagione. Chi riuscirà a rimanere nel programma e chi verrà eliminato? Appuntamento alle 21,15 su Sky Uno.

