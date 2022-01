Stasera in tv giovedì 20 gennaio su Rai 2 il film Un matrimonio da favola. La trama

20 gennaio 2022 a

Stasera in tv, giovedì 20 gennaio, su Rai 2 è in programma un film con un cast italiano da favola. Gli attori principali della pellicola sono Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca, Riccardo Rossi e Paola Minaccioni. Dalle ore 21.20 sulla seconda rete della televisione di Stato andrà in onda Un matrimonio da favola. E' una commedia all'italiana che vede alla regia Carlo Vanzina.

Diamo uno sguardo alla trama. Il film parla della storia di cinque compagni di liceo, che ai tempi della scuola erano inseparabili e che si ritrovano vent'anni dopo aver sostenuto gli esami di maturità ed essersi persi di vista. Daniele è l'unico ad aver fatto fortuna e decide di invitare i compagni di banco di allora al suo matrimonio a Zurigo. Sposerà Barbara, la figlia di un noto banchiere svizzero per il quale lui lavora. Gli ex compagni di scuola accettano con entusiasmo l'invito.

Tutto il gruppo considera la tanto attesa festa di matrimonio come l'occasione per una rimpatriata, anche se nei confronti di ognuno di loro la vita non è stata altrettanto generosa: tutti avevano per la testa mete e grandi sogni ma nessuno è riuscito a realizzarli. L'affascinante Luca, che voleva viaggiare per il mondo, alla fine si è ridotto a fare la guida turistica al Colosseo, almeno seducendo le belle straniere che arrivano a Roma e ovviamente vanno a visitare il monumento. A Giovanni è andata ancora peggio: voleva diventare agente di Borsa e invece ha un negozio di borse ed è sposato con l'arcigna moglie Paola, avvocato divorzista, con cui la vita di coppia è a dir poco complicata. Daniele è davvero l'unico che è riuscito a realizzare i suoi sogni e che può vivere in maniera agiata togliendosi soddisfazioni. Ma cosa accadrà durante il suo matrimonio con Barbara?

