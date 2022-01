Marco Rossetti, chi è: il Daniele De Rossi di Speravo de morì prima arriva su Doc

20 gennaio 2022 a

Anche Marco Rossetti prenderà parte alla punta odierna, giovedì 20 gennaio, di Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 in onda dalle 14 alle 16 con la conduzione di Serena Bortone. Rossetti sarà assieme a tre attori che partecipano, come lui, alla fiction Doc - Nelle tue mani: Giovanni Scifoni, Alice Arcuri ed Elisa Di Eusanio. Marco Rossetti, nella fiction in onda questa sera su Rai 1, interpreta il medico internista Damiano Cesconi.

Nato a Roma l'8 settembre del 1985. Dopo aver studiato recitazione al Centro sperimentale di cinematografia, ha inziato la carriera da attore a teatro con Cronaca di un amore terrestre di Thomas Otto Zinzi. In seguito è passato davanti alla macchina da presa per interpretare un idraulico in Distretto di Polizia. La sua carriera è proseguita tra gli altri con Ris Roma - Delitti imperfetti, Il Cacciatore e la serie su Francesco Totti Speravo de morì prima, dove ha interpretato il centrocampista Daniele De Rossi.

La sua vita privata è molto riservata, anche se è ben nota la sua relazione con la collega Beatrice Arnera. L'attrice di Acqui Terme, in provincia di Alessandria, è nata il 31 ottobre 1995. Ha preso parte al cast de Il Commissario Montalbano, Solo per amore 2, Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana e Un passo dal cielo. Assieme al compagno ha preso parte al set di Buongiorno, Mamma!. Marco Rossetti, nella fiction in onda questa sera su Rai 1, è il sostituto di Lorenzo, interpretato da Gianmarco Saurino, paziente zero del Covid 19 nell'ospedale in cui lavora l'equipe del dottor Fanti e morto proprio a seguito della pandemia.

