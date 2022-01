Elisa Di Eusanio, chi è: da Teresa Maraldi su Doc all'amore per Andrea Lolli

20 gennaio 2022 a

C'è anche Elisa Di Eusanio tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai 1 in onda dalle 14 alle 16 con la conduzione di Serena Bortone. L'attrice prenderà parte alla puntata odierna, giovedì 20 gennaio, assieme ad altri tre colleghi che partecipano con lei alla fiction Doc -Nelle tue mani: Giovanni Scifoni, Alice Arcuri e Marco Rossetti. Elisa Di Eusanio, nella fiction in onda sul primo canale il giovedì sera, interpreta il ruolo di Teresa Moraldi, la caposala nell’equipe del dottor Fanti-Argentero.

Nata a Teramo il 12 agosto 1980, Di Eusanio si è diplomata al liceo classico Melchiorre Delfico e a seguire ha frequentato il laboratorio di arte e spettacolo fondato da sua madre Mariella Converti (anche lei attrice). Dopo anni di studi è entrata a far parte della compagnia teatrale di Carlo Giuffré. Nel 2007 ha debuttato al cinema nel film Come tu mi vuoi, mentre tra le varie fiction a cui ha preso parte c'è anche La dottoressa Giò. Vegana, è molto amica con Maltide Gioli, che in Doc interpreta la dottoressa Giulia Giordano.

Nella vita privata è legata sentimentalmente all'attore Andrea Lolli, noto per aver recitato, tra gli altri, in Romanzo Criminale - la serie, Gomorra, Distretto di Polizia, don Matteo e Notte prima degli esami 2. La coppia si è conosciuta durante uno spettacolo teatrale. Elisa Di Eusanio è anche amante degli animali: ha un cane di nome Angelino. Questa sera, Di Eusanio tornerà in prima serata su Rai 1 per la seconda puntata della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani.

