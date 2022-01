Alice Arcuri, chi è: la cardiochirurga mancata ora è la cattiva di Doc

20 gennaio 2022 a

Alice Arcuri, ovvero la Cecilia Tedeschi di Doc - Nelle tue mani, sarà ospite oggi pomeriggio, giovedì 20 gennaio, di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai 1 in onda dalle 14 alle 16 con la conduzione di Serena Bortone. Arcuri è entrata a far parte quest'anno nella fiction di Rai 1 con protagonista Luca Argentero. Interpreta Cecilia Tedeschi, l'infettivologa diventata primario di medicina generale e nemica del dottor Fanti - Argentero.

Alice Arcuri è nata a Genova l’11 febbraio del 1984. Si è diplomata al liceo classico Andrea D'Oria e si laurea in lettere. Successivamente prende parte alla scuola del Teatro Stabile, dove termina il percorso nel 2006, anno in cui vince anche il premio Hystrio come miglior esordiente italiana. Da piccola ha praticato scherma a livello agonistico fino all'età di 14 anni: è stata costretta a dire stop per via di un problema di salute. Ma ciò che rende curiosa la sua presenza all'interno di Doc come medico è il sogno che Alice Arcuri aveva sin da bambina: l'attrice, infatti, voleva diventare cardiochirurga. La sua, inoltre, è una famiglia di medici da cinque generazioni. L'arrivo in Doc, quindi, è un cerchio che si chiude per Alice Arcuri.

Tornando alla sua carriera come attrice, debutta a teatro per poi trasferirsi sulla televisione. Nel 2018 sbarca in don Matteo, interpretando Alma vicino a Terence Hill. Nel 2020 è nel cast della serie Sky Petra, mentre torna in Rai nel 2021 con Blanca. E' presente anche nei film Tutta colpa di Freud e I tre moschettieri. Sentimentalmente è legata a Luigi Risso. I due, sposati, hanno un figlio e vivono a Genova, città nativa di entrambi.

