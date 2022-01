Giovanni Scifoni, chi è: il matrimonio salvato dal prete e il ruolo in Doc con Luca Argentero

20 gennaio 2022 a

a

a

Sarà Giovanni Scifoni uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno - il salotto televisivo di Rai 1 in onda dalle 14 alle 16 con Serena Bortone alla conduzione - nella puntata di oggi giovedì 20 gennaio 2022. L'attore, apprezzato dal pubblico per il suo ruolo in Doc - Nelle tue mani, la fiction in onda il giovedì sera su Rai 1 con Luca Argentero, è nato a Roma il 23 maggio 1976. Oltre ad essere noto per i suoi ruoli nel grande schermo, Scifoni è anche un noto scrittore, drammaturgo regista e conduttore televisivo. Quarto di sei figli, nel 1998 si diploma all'Accademia nazionale d'arte drammatica. L'esordio nel mondo del cinema arriva nel 2003 con La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, dove interpreta il ruolo di Berto. Ha preso parte anche a Don Matteo, Un medico in famiglia e in Squadra antimafia 7 nel ruolo del vicequestore Davide Tempofosco. Adesso, quindi, il ritorno in tv con la seconda stagione di Doc, dove interpreta il ruolo di Enrico Sandri, un neuropsichiatra infantile.

La storia vera di Doc nelle tue Mani. Pierdante Piccioni, il medico che ha perso dodici anni di memoria

Nella vita privata è legato sentimentalmente dal 2005 con Elisabetta; la coppia, sposata, ha tre figli. La coppia, in passato, ha avuto momenti difficili, come raccontato dallo stesso Scifoni nel programma Siamo noi in onda su Tv2000. "Ho conosciuto tantissimi sacerdoti e quello che io sono oggi lo devo anche a loro -disse - Un sacerdote ha salvato il mio matrimonio. Un altro ha salvato mia moglie in un momento disperato della sua vita. Un sacerdote mi ha preso per i capelli e mi ha fatto tornare nella chiesa, da cui ero andato via. Un altro sacerdote mi ha reso un artista migliore, perché io copio da alcuni preti diverse delle cose che faccio sul palco. Il dono per cui però sono più grato, in assoluto, è la domenica; posso anche avere una settimana orribile, ma so che la domenica c’è sempre qualcosa per me. Mi siederò su quella panca, su quella sedia o su quello sgabello e riceverò una parola, un’omelia, l’Eucarestia. Questo è impagabile. Allora… facciamo tutto quello che serve perché le persone possano avere ciò che desiderano e cercano più profondamente: sosteniamo i sacerdoti.”

Serena Bortone con la mascherina in tv, Bassetti: "Non dovrebbe portarla"

Con lui, a Oggi è un altro giorno, anche altri tre protagonisti di Doc: Alice Arcuri, Elisa D’Eusanio e Marco Rossetti. La fiction tornerà in onda questa sera su Rai 1 con la seconda puntata della seconda stagione. La fiction è tratta da una storia vera, raccontata in Meno dodici di Pierdante Piccioni e Pirangelo Sapegno.

Il vero Doc della serie tv a RTL 102.5: “Quella voce della radio l'ho riconosciuta in ospedale…”. Sorpresa in diretta a W l'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.