Marco Melandri, dalle moto alla vita privata dell'ex pilota con posizioni no vax

Sarà Marco Melandri uno degli ospiti di questa sera, mercoledì 19 gennaio, a Non è l'Arena, consueto appuntamento del mercoledì su La7 dalle ore 21,15. Il format si occupa d'informare dei principali fatti di attualità con Massimo Giletti alla conduzione. L'ex motociclista ha fatto discutere nei giorni scorsi per le sue presunte posizioni no vax e per le affermazioni rilasciate durante la protesta a Milano lo scorso weekend, dove ha dichiarato: "Mi sono volutamente contagiato di Covid perché non volevo fare il vaccino ma mi serviva il green pass per lavorare". Immediatamente è arrivata una retromarcia, che però non ha evitato la sua gaffe. Melandri nelle ultime due stagioni è stato la seconda voce del campionato di MotoGp trasmesso su Dazn, e in tanti sui social hanno chiesto all'azienda che trasmette anche la Serie A di non confermare l'ex motociclista per il prossimo campionato.

Non è l'Arena, Massimo Giletti intervista Marco Melandri

Melandri è nato a Ravenna il 7 agosto 1982. Nel 1997 ha fatto il suo debutto nel circuito della MotoGp, partecipando al campionato Classe 125. Nel 2002 ha trionfato nella Classe 250, vincendo 9 corse in Sudafrica, Italia, Catalogna, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Repubblica Ceca, Australia e Comunità Valenciana, di cui 6 consecutive dal Mugello a Brno. E' stato il più giovane vincitore della categoria, togliendo il record a Valentino Rossi. In seguito è passato nella classe regina, dove in carriera ha ottenuto 5 vittorie e un secondo posto in classifica piloti - nel 2005 - come miglior risultato. Melandri ha anche partecipato al mondiale Superbike, risultando ad oggi il primatista italiano di vittorie nel Campionato, con 22 successi. Nel 2020 ha annunciato il ritiro definitivo dalle competizioni.

Melandri, "ho preso il Covid apposta". L'ex pilota di moto: "Non volevo il vaccino"

Melandri è legato sentimentalmente con Manuela Raffaetà dal 2005. La coppia ha una figlia, che si chiama Martina, nata il 19 luglio 2014. Per celebrare un compleanno della moglie, Melandri si era affidato a Instagram, dove aveva scritto: "Ho impiegato un giorno a cercare le parole ma ancora non le ho trovate. Quando ero piccolo mi chiedevo come sarebbe stata la donna che sarebbe stata al mio fianco per tutta la vita. Appena trovata mi son detto, è tanta roba però... vabbè tra qualche anno tramonterà anche lei. Ora 15 anni dopo sei ancora meglio. Chissà a 50 anni cosa diventerai se vai avanti cosi”.

