Non è l'Arena, Marco Melandri intervistato da Massimo Giletti: stasera in tv, 19 gennaio, su La7

19 gennaio 2022 a

a

a

Stasera in tv, 19 gennaio 2022, consueto appuntamento del mercoledì su La7 con Non è L'Arena (dalle ore 21,15), il format che si occupa di informare dei principali fatti di attualità con Massimo Giletti alla conduzione. Tanti gli ospiti e l’analisi della stretta attualità. Cronaca, politica ma soprattutto l’emergenza sanitaria con in studio personaggi destinati sicuramente a far discutere.

Zona Bianca, le anticipazioni: il caos tamponi e la corsa al Quirinale. Tra gli ospiti Gianna Orrù

I riflettori però saranno - inevitabilmente - su Marco Melandri. L'ex pilota di motociclismo ha fatto discutere nei giorni scorsi per le sue presunte posizioni no vax e per le affermazioni rilasciate durante la protesta a Milano lo scorso weekend. D'altrone la sua dichiarazione "mi sono volutamente contagiato di Covid perché non volevo fare il vaccino ma mi serviva il green passi per lavorare" ha fatto il giro del mondo, non solo sul web. La sua retromarcia il giorno dopo non ha smontato il clamore della sua affermazione considerato che potrebbe essere emulato da numerosi no-vax. Giletti tornerà sulla sua dichiarazione e approfondirà la questione direttamente con l'ex campione.

Italia's Got Talent, Elio al posto di Joe Bastianich: chi sono gli altri giudici e la programmazione

Oltre a lui c’è attesa per capire quali saranno gli altri ospiti in studio. Al momento infatti non trapela nulla: chi ci sarà dunque in studio nella puntata di oggi?

(notizia in aggiornamento)

A Chi l'ha visto? la svolta del caso Agata Scuto: poteva essere incinta?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.