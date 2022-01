Italia's Got Talent, Elio al posto di Joe Bastianich: chi sono gli altri giudici e la programmazione. Stasera in tv 19 gennaio su Sky

19 gennaio 2022 a

Stasera in tv - mercoledì 19 gennaio 2022 - torna l'appuntamento con Italia's Got Talent, show prodotto da Fremantle per Sky. In onda sul Sky Uno (canale 108) dalle ore 21,15, il programma che quest'anno è alla dodicesima edizione, ha l'obiettivo di incoronare il miglior talento in circolazione. Spazio dunque a gente comune (liberi professionisti, studenti, impiegati di banca, videomaker, osteopati, agenti di Polizia, imprenditori, chimici, infermieri, personal trainer, casalinghe, pizzaioli, musicisti, ballerini e baristi) che dovranno esibirsi in performance divertenti e coinvolgenti capaci di mettere in evidenza il talento. Ai giudici il compito di selezionare i concorrenti più meritevoli, che dovranno dimostrare di valere almeno tre sì (su quattro) per entrare nella rosa dei candidati alla finale.

Alla conduzione, per il sesto anno consecutivo, torna Lodovica Comello che, dalla sua postazione dietro le quinte, inciterà i talenti a dare il massimo e raccoglierà i loro commenti a caldo subito dopo il giudizio inappellabile della giuria. Novità invece sul fronte della giuria. In questa stagione non ci sarà Joe Bastianich - presente invece nelle ultime due - e al suo posto una faccia conosciuta per chi ama guardare i talenti: Elio, il cantante degli Elio e Le Storie Tese, affiancherà i confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, ormai veterani del talent.

Ogni giudice avrà a disposizione l’ambitissimo Golden Buzzer, il pulsantone dorato che garantisce l’accesso diretto alla finale. Ne avrà uno a disposizione - novità di questa edizione - anche Lodovica, mentre il pubblico da casa potrà assegnare ben due biglietti per l’ultima puntata. Al termine della fase di Audizioni la gara si chiuderà con la grande finale live del 23 marzo in cui i 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione di Italia’s Got Talent 2022, decretato come da tradizione dal pubblico da casa.

