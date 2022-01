Uomini e Donne, Nicola Vivarelli frequenta una bionda misteriosa: bomba in diretta dell'ex di Gemma Galgani

19 gennaio 2022 a

a

a

“Sento ancora Gemma Galgani, ma frequento una bionda": la bomba di Sirius fa parlare tutta la Rete. In pratica, a Uomini e Donne la sua assenza si fa sentire. Ma andiamo per gradi. L'ex corteggiatore di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli - in arte Sirius, torna a parlare a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. “Se mi riproponessero Uomini e Donne ci tornerei, sono stati due anni fantastici. Non serve il fisico per partecipare, serve solo un po’ di testa”, dice.

Serena Bortone con la mascherina in tv, Bassetti: "Non dovrebbe portarla"



Molti nutrono il sospetto che la quella storia d'amore possa essere finta, costruita a tavolino. Ma Sirius, stavolta, mette le cose in chiaro. "Se l’ho corteggiata è perché a me lei piaceva molto dal punto di vista intellettuale. La continuo a sentire, per i compleanni, per le festività. Spesso l’amore platonico viene definito come un amore privo di una dimensione passionale, ma non è così”, continua.

La città dell'acciaio ritrova una tv privata locale: via ai programmi di Am Terni Channel

Durante la chiacchierata, però, Vivarelli sgancia la bomba: "Frequento una bionda, ma non posso dire il nome. L'avete ospitata anche voi...". Di chi si tratta? Mistero, per adesso. Sullo sfondo, nella sua vita, oltre alle navi da crociera, c'è la tv che potrebbe vederlo protagonista molto presto. “L’Isola dei Famosi sarebbe un'avventura fantastica, sarebbe sicuramente il reality più giusto per me. Non avrei paura a buttarmi dall’elicottero in mare, mi ci lancerei direttamente in backflip!, assicura.

A Chi l'ha visto? la svolta del caso Agata Scuto: poteva essere incinta?





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.