Jacqueline Savio, chi è l'artista francese. La polemica con Loretta Goggi: "Sparita da quando è morto mio marito Totò"

19 gennaio 2022 a

a

a

Jacqueline Savio ospite di Oggi è un altro giorno - il salotto televisivo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione - nella puntata di mercoledì 19 gennaio 2022. All'anagrafe Jacqueline Schweitzer, anche conosciuta come Jacky Salvi e Jacqueline Pleiade, 87 anni, è una cantante, compositrice e attrice francese naturalizzata italiana. È stata la moglie del musicista, cantante e produttore discografico Gaetano Savio meglio conosciuto come Totò Savio.

Serena Bortone con la mascherina in tv, Bassetti: "Non dovrebbe portarla"

Jacqueline debuttò giovanissimo nel mondo dello spettacolo facendo l'esordio in un programma televisivo francese del sabato sera. In Italia conobbe la ribalta nel 1966 come cantante solista del gruppo Jacqueline & i suoi Ragazzi, si esibì al Cantagiro con la canzone Dipenderà da te poi, nello stesso anno cantò nel 45 giri Sbaglierò/Ci devo pensare con il nome di Jacqueline. Conobbe Totò Savio durante un tour in Francia di quest'ultimo e dopo poco tempo i due si sposarono. Nel 1968 e con lo pseudonimo di Jacky Salvi, uscì con il 45 giri Ti vestivi d'amore/non si può leggere nel cuore.

Manuela Villa, come ha scoperto di essere la figlia del reuccio Claudio. L'ex marito e la carriera

Con il marito formò un duo musicale chiamato I Sanfrancisco e nel 1979 incisero l'album Ma che avventura è, da cui fu estratto il brano Da lunedì. Dopo la morte di Savio (2004) ne porta avanti la sua memoria attraverso un sito web a lui dedicato. Savio morì dopo tanto dolore. Nel 1989 gli venne diagnosticato un tumore alla gola, a seguito dell'operazione perse la voce perché "fu operato male" ha sempre raccontato Jacqueline. Gli ultimi anni dell'artista trascorsero tra malattie e ospedali per una cirrosi epatica causata da una trasfusione di sangue infetto che degenerò in tumore al fegato. "Gli venne l’epatite C. Da lì è cominciato un calvario di 15 anni, ma lui è stato un uomo straordinario" ha raccontato recentemente Jacqueline ospite di Caterina Balivo. Sempre a Vieni da me punzecchiò Loretta Goggi. "Un’amica carissima. Totò ha scritto tutte le sue canzoni, era il suo produttore. Da quando non c’è più Totò non l’ho più vista. Vorrei che mi telefonasse, mi dispiace non sentirla più". Recentemente proprio per Maledetta Primavera - interpretata da Goggi e scritta da Savio - Jacqueline ha ritirato al posto del marito l'ennesimo premio, stavolta il disco di platino.

Enzo Avitabile, la scomparsa della moglie e l'aiuto delle figlie nella carriera del sassofonista dalle grandi collaborazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.