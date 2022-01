Sanremo, Laura Pausini superospite della seconda serata. L'annuncio di Amadeus al Tg1

18 gennaio 2022 a

La voce era iniziata a circolare già nel pomeriggio. Poi stasera, martedì 18 gennaio, durante l'edizione del Tg1 è arrivata l'ufficialità. Laura Pausini sarà la superospite della seconda serata di Sanremo, in programma mercoledì 2 febbraio.

"Questi fiori sono per un'artista amata in tutto il mondo che sarà superospite nella seconda serata del Festival di Sanremo esattamente mercoledì sera - ha detto Amadeus al termine del Tg1 - Questi fiori sono per Laura Pausini". La cantante, intervenuta con un video, ha quindi confermato la sua presenza: "Il mio 2022 sarà ricco di sorprese e io ve le racconterò". La Pausini, fresca vincitrice nel 2021 di un Golden Globe con il singolo Io Sì, candidato anche all'Oscar, presenterà il suo nuovo brano Scatola, che uscirà il 20 gennaio su tutte le piattaforme e che accompagnerà il nuovo film Laura Pausini - Piacere di conoscerti, prodotto da Amazon Original e prossimamente in esclusiva su Prime Video.

“La scatola di cui canto non è un oggetto materiale, è un simbolo di ciò che racchiude i nostri pensieri, i ricordi, i sentimenti, che custodisce quello che di vero è contenuto del nostro cuore, nella nostra testa - ha spiegato Laura Pausini - Su questo mi sono interrogata e questo mi incuriosisce di più oggi. Ho avuto come tutti due anni rallentati, con più tempo da dedicare a me in cui ho ripercorso tanti momenti di una vita così meravigliosamente normale. Mi sono rivista adolescente, ho ripensato ai sogni che avevo e a quella che sono oggi, cercando un punto di incontro. Finché a mezzanotte e 41 minuti del 10 marzo 2021 è arrivata una canzone, scritta da Madame e dedicata ad un’amicizia adolescenziale, ispirata da un mio post in cui parlavo delle mie compagne di scuola. Dal primo ascolto l’ho letta subito come un dialogo tra la Laura di oggi e quella del passato e in questa chiave l’abbiamo rivista ed è diventato il brano che sentivo perfetto per il mio ritorno". Il testo quindi vede la collaborazione con Madame, in gara lo scorso anno al Festival, che ha scritto anche la musica con la stessa Pausini, Shablo e Luca Faraone. Il brano è prodotto da Shablo&Faraone, Paolo Carta - compagno di Laura Pausini - e Madame.

