Stasera in tv martedì 18 gennaio, su La7 torna DiMartedì. Anticipazioni e ospiti di Giovanni Floris

Stasera in tv, martedì 18 gennaio, su La7 appuntamento classico con DiMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris che va in onda tutte le settimane e che si occupa di attualità. E' una fase importante per il Paese. Dalla prossima settimana si voterà per scegliere il nuovo presidente della Repubblica e i partiti sono tutti i fibrillazione. Come sta andando la partita? E quali sono le previsioni? Ovviamente Floris farà il punto della situazione con i numerosi e autorevoli ospiti che saranno in studio o in collegamento. L'ipotetica candidatura di Silvio Berlusconi sembra già tramontata, ma il centrodestra vuole individuare una soluzione da proporre a tutto l'arco parlamentare. Su chi cadrà la scelta? E il centrosinistra come giocherà le sue carte? Chi sarà il vero king marker per individuare il nuovo inquilino del Quirinale?

Ovviamente non si parlerà soltanto di politica. La quarta ondata della pandemia in Italia sembra prossima a raggiungere il picco. Gli esperti sperano che presto inizierà la discesa del numero dei contagi, mentre per quello dei decessi bisognerà attendere di più. Intanto il governo ha varato nuove restrizioni e potrebbe ritoccare i provvedimenti. Non si esclude nemmeno che possa essere allargato l'obbligo vaccinale, per ora limitato agli over 50 e ad alcune categorie professionali. Cosa devono aspettarsi gli italiani? E prima o poi riusciremo a liberarsi del virus? Sono le domande che continuano a rimbalzare giorno dopo giorno e a cui al momento non è facile dare risposte senza timori di smentite.

Durante la puntata di stasera si parlerà anche di pensioni, fisco e cultura. Non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Gli ospiti, al solito, verranno ufficializzati sui social poco prima della puntata, come sempre avviene. Inizio alle 21.15.

