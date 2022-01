Stasera in tv, martedì 18 gennaio, su Rai 1 Meraviglie, la penisola dei tesori di Alberto Angela. Le anticipazioni

18 gennaio 2022 a

Si conclude questa sera, martedì 18 gennaio, Meraviglie, la penisola dei tesori, il programma condotto da Alberto Angela in onda alle 21,25 su Rai 1. Il conduttore e paleontologo partirà dal Palazzo della Ragione di Padova per poi fare tappa nella Basilica di Sant'Antonio con le statue di Donatello, la Cappella degli Scrovegni con gli affreschi di Giotto e il Teatro Anatomico a Palazzo Bo e l'orto botanico. Con Angela ci sarà anche la campionessa di nuoto Novella Calligaris, originaria proprio della città veneta, che farà da Cicerone per illustrare gli aspetti nascosti della vita padovana. Ci sarà anche l'attore Mariano Rigillo, che farà rivivere Galileo Galilei, tra i più importanti docenti passati per l'Ateneo patavino.

Il viaggio di Alberto Angela proseguirà tra le meraviglie del Miglio d'Oro nel Golfo di Napoli, partendo da Ercolano, a Villa Campolieto, uno degli esempi più rappresentativi delle ville vesuviane edificate in questa zona nel Settecento. Proprio all'inizio del Settecento lì venne fatta una delle scoperte che avrebbero per sempre cambiato la storia dell'archeologia: l'antico teatro romano rimasto per secoli sommerso dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Dopo aver esplorato questo suggestivo luogo sotterraneo, si arriverà alla città romana di Ercolano. Ultima tappa è il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, con alcuni dei reperti più belli legati alla storia della ferrovia italiana. L'attore e regista Lello Arena racconterà alcuni aneddoti suvilla Campolieto, mentre l'attore Remo Girone, farà rivivere il celebre architetto Luigi Vanvitelli.

Infine, appuntamento in Umbria. Alberto Angela partirà da Spoleto, all'interno della Cattedrale dove sono presenti affreschi di Filippo Lippi. Sempre nella città di don Matteo, il conduttore incontrerà Uto Ughi, con un dialogo sugli incanti senza confini della musica. Nel cuore verde, poi, Alberto Angela si sposterà a Todi, in piazza del Popolo e l'armonia tra palazzi laici e religiosi. Con lui ci sarà anche l'attore Giulio Scarpati - noto ai più per aver interpretato Lele Martini nella fiction Un medico in famiglia - che vestirà i panni del poeta Jacopone da Todi. Altra meraviglia da ammirare, dall'alto, sarà la chiesa di Santa Maria della Consolazione, talmente perfetta dal punto di vista architettonico che ha fatto pensare a un intervento del Bramante. Il viaggio di Alberto Angela si concluderà quindi a Spello. Tra le sue mura si potranno ammirare la Porta Venere e la Cappella Baglioni, che il Pinturicchio - reduce dalla Cappella Sistina - ha affrescato all'interno della chiesa di Santa Maggiore nel 1501.

