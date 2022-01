Stasera in tv martedì 18 gennaio su Rete 4 torna Fuori dal Coro. Le anticipazioni e gli ospiti di Mario Giordano

18 gennaio 2022 a

Stasera in tv, martedì 18 gennaio, in prima serata su Rete 4 il programma condotto da Mario Giordano: Fuori dal coro. Inizio alle ore 21.20 per una puntata che si annuncia particolarmente intensa. Giordano, infatti, intervisterà Maria Rita Gismondo. Con la direttrice di Microbiologia Clinica presso l’Ospedale Sacco di Milano, ovviamente, si parlerà di contagi, di vaccini e del caos burocratico che preoccupa sempre più gli italiani, alle prese con molte norme e misure restrittive non sempre chiarissime. Sul tema Covid 19 annunciata anche un'inchiesta esclusiva della trasmissione, spazio alle mascherine: alcune delle quali, pur non avendo i requisiti minimi necessari per superare i test di sicurezza, sarebbero comunque sul mercato, aumentando il rischio di contagio per chi le usa.

Durante il programma, inoltre, focus, inoltre, sulla sentenza del Tar che ha accolto il ricorso del Comitato cura domiciliare Covid 19, bocciando così vigile attesa e tachipirina, ovvero il protocollo che era stato voluto dall’Aifa per cercare di fronteggiare da casa i primi giorni della malattia. Si parlerà anche di mancanze e ritardi nel potenziamento delle terapie intensive, soffermandosi in particolare sui casi di Sassari e Napoli. Ovviamente non solo Covid. Spazio anche alla politica, alla vigilia dell'apertura delle votazioni per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. La candidatura di Silvio Berlusconi sembra ormai sempre più improbabile. Come si muoveranno i partiti? Quali sono gli uomini e le donne della politica che hanno la possibilità di arrivare al Quirinale?

A Fuori dal coro, ovviamente, Immancabile il cavallo di battaglia relativo ai ladri di case con, in evidenza, le storie del signor Renzo, costretto a vivere sul terrazzo, e della vigilessa abusiva di Alcamo, in provincia di Trapani. Infine, si tratterà anche del fenomeno delle sugar-baby: ragazze giovani che incontrano uomini più anziani e molto ricchi che le ricoprono di soldi e regali. Ovviamente come sempre non mancheranno polemiche e momenti di tensione, come Fuori dal coro e Mario Giordano ci hanno abituato.

