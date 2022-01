Un'ora sola vi vorrei, stasera martedì 18 gennaio su Rai 2 torna Enrico Brignano. Le anticipazioni

18 gennaio 2022 a

Stasera in tv, martedì 18 gennaio, su Rai 2 in prima serata, torna Un'ora sola vi vorrei, il programma condotto da Enrico Brignano. Brignano riflette sull'operato del presidente della Repubblica uscente, Sergio Mattarella, quando mancano pochi giorni all'inizio delle votazioni per il Quirinale. Inizio alle ore 21.20 per una puntata che si annuncia spumeggiante, ma anche particolarmente riflessiva, visto che la scelta del nuovo inquilino del Colle è sempre un momento importante per il nostro Paese. Non mancheranno le considerazioni proprio sul futuro dell'Italia, alle prese con la quarta ondata di Covid 19 e con una situazione economica tutt'altro che semplice.

Ma Enrico Brignano guarderà anche al passato, raccontando la storia del Milite Ignoto custodito nell'Altare della Patria. L'ospite della puntata sarà Gaia che canterà i suoi maggiori successi. Ma parteciperà a Un'ora sola vi vorrei anche l'attrice comica Marta Zoboli, che vestirà i panni di una surreale quirinalista. Insomma di tutto di più, con sorrisi e ironia, alla vigilia delle votazioni in aula per la scelta del presidente. Come sempre accade chiuderà il programma una scena diventata ormai classica, il letto di Casa Brignano, scena che riprende quelle che chiudevano Casa Vianello, la sit-com trasmessa sulle reti Mediaset dal 1988 al 2007, che vedeva protagonista la fantastica coppia (televisiva e nella vita) formata da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Gli episodi di Casa Vianello finivano proprio così. Dopo una giornata sempre movimentata e spesso non priva di colpi di scena, Sandra si lamentava con il marito sostenendo che nella loro vita non accadeva mai niente e che la stessa era troppo piatta e noiosa. Ripeteva più volte una battuta entrata nella storia della televisione: "Che barba, che noia, che noia, che barba". Poi dava la buonanotte al marito scalciando nervosamente sotto le coperte. Raimondo non faceva una piega. Si limitava a sguardi sarcastici mentre continuava a leggere il suo quotidiano.

