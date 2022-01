Enzo Avitabile, la scomparsa della moglie e l'aiuto delle figlie nella carriera del sassofonista dalle grandi collaborazioni

18 gennaio 2022 a

Enzo Avitabile è l'ospite di Oggi è un altro giorno, salotto televisivo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione in onda dalle 14 alle 16. Il sassofonista napoletano racconterà la sua carriera, caratterizzata a inizio anni 2000 dalla scomparsa della moglie.

Avitabile, nato a Napoli il primo marzo 1955, ha iniziato la sua carriera in maniera molto precoce all'età di 7 anni. Diplomatosi in flauto al conservatorio di San Pietro a Majella, nel 1976 e 1977 collabora con Pino Daniele all'album Terra mia, mentre alla fine del decennio la collaborazione è con Edoardo Bennato per Sono solo canzonette e Uffà! Uffà!. Nel 1994 mette in musica A livella di Totò, mentre con l'album del 1999 O-issa aiuta l'iniziativa dell'Unicef per garantire il diritto alla scuola alle bambine del Benin. La sua carriera viene stravolta a inizio secolo, dopo la scomparsa della moglie Maria, avvenuta nel 2002. Il sassofonista partenopeo ha così dovuto crescere da solo le due figlie, Connie e Angela. Le due lo hanno aiutato a superare il momento drammatico della sua vita. In un'intervista rilasciata anni fa a La Repubblica, Avitabile ha spiegato come Connie e Angela "mi hanno fatto capire come potevo fare da papà e da mamma, sono state figlie e sorelle e oculate amministratrici finanziarie“. Già, perché dopo la scomparsa di Maria, Avitabile ebbe dei problemi finanziari, superati anche grazie all'aiuto dell'amico Red Canzian.

Superate le difficoltà, Avitabile ha continuato la sua carriera da musicista, e nel 2017 ha anche vinto due David di Donatello per la colonna sonora del film Indivisibili di Edoardo De Angelis: con Abbi pietà di noi vince il premio di Miglior musicista e Migliore canzone originale, oltre che i Nastri d'argento. Premio, quest'ultimo, vinto anche nel 2019 per la migliore colonna sonora inserita nel film Il vizio della speranza. Due le partecipazioni, infine, al festival di Sanremo: nel 2018 partecipa alla gara in coppia con Peppe Servillo, arrivando dodicesimo, mentre nel 2021 rende omaggio a Renato Carosone assieme ad Amadeus, Fiorello e la band i Bottari di Portico.

