Collage, dalle origini al successo della band sarda con Tu mi rubi l'anima e Due ragazzi nel sole

I Collage sono gli ospiti di Oggi è un altro giorno, salotto televisivo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. La band sarda, che nel 1976 vinse il festival di Castrocaro con Due ragazzi nel sole, ha più volte partecipato al Festival di Sanremo. Nel 1977, con Tu mi rubi l'anima, si è classificata al secondo posto alla ventisettesima edizione della kermesse. Nel salotto pomeridiano di Rai1, in onda dalle 14 alle 16, racconteranno la storia della band, dalle origini al grande successo.

A raccontare le vicende del gruppo musicale saranno il frontman e leader vocale Tore Fazzi (basso elettrico) insieme a Fabio Nicosia (tastiere), Francesco Astara (batteria) e Uccio Soro (chitarre). La band si costituì nel 1971 a Olbia, con il nome che prende spunto dall'album della band Le Orme, tra i principali esponenti del rock progressive italiano. Inizialmente, il gruppo era composto da Masino Usai alla batteria, Piero Pischedda alla chitarra solista, Pino Ambrosio alle tastiere e voce, Tore Fazzi al basso e voce, Piero Fazzi alla chitarra ritmica e voce e il cantante Luciano Degortes, che però lasciò la band poco dopo. Così il quintetto iniziò a farsi conoscere in tutta Italia e nel 1976 trionfò al festival di Castrocaro con Due ragazzi nel sole, brano che li fa scoprire in tutta Italia. L'anno successivo è la volta della prima apparizione al festival di Sanremo, dove i cinque ragazzi sardi si classificano al secondo posto con la hit Tu mi rubi l'anima. Sarà la prima di altre tre partecipazioni al festival della canzone italiana, con La gente parla, I ragazzi che si amano e Quanto ti amo. Nel frattempo arriva il successo anche in Spagna e nei paesi del Sud America, grazie alla rivisitazione di alcuni dei più grandi successi in lingua spagnola.

La band, negli anni e con vari avvicendamenti tra i componenti, ha continuato a comporre canzoni e dischi. Il frontman Tore Fazzi inoltre ha intrapreso anche la carriera da solista con canzoni come Su Pipiriòlu e Inue nasched su sole.

