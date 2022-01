Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano: "Dopo dieci anni abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita"

18 gennaio 2022 a

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di separarsi. L'hanno annunciato con un breve comunicato inviato all'Agenzia Ansa. "Dopo 10 anni insieme - scrivono - abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso''. Si erano sposati nel 2014, ma la loro crisi era una voce insistente nel mondo dello spettacolo. La decisione di annunciare la separazione è una forma di protezione per le due figlie della coppia, Sole e Celeste che hanno rispettivamente 9 e 7 anni e continueranno a vivere con Michelle.

Come spiega anche il Corriere della Sera, ancora non si conoscono i motivi che hanno innescato la crisi. I follower se ne erano accorti, visto che non venivano più pubblicati post relativi alla vita di coppia e erano terminate le loro uscite insieme. Michelle e Tomaso hanno trascorso separati anche le recenti vacanze di Natale. Sempre stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera, Michelle ha passato l'intero periodo in Alta Badia insieme alle figlie e all'amica Serena Autieri. Pare che Trussardi abbia le abbia raggiunte nel giorno di Natale, ma sia subito ripartito.

Non è la prima separazione per Michelle Hunziker. La stessa triste fine aveva fatto la storia d'amore con Eros Ramazzotti, con cui ha avuto Aurora. Michelle e Tomaso si erano sposati quando lei aveva 35 anni e lui 29: "Per me - ha dichiarato Trussardi in passato - la differenza di età non ha mai avuto alcun valore". La coppia aveva condiviso con i fan il periodo del lockdown. Lei inizialmente ha accusato in maniera molto intensa l'arrivo della pandemia e non ha esitato a spiegarlo ai suoi follower. Non è escluso che il Covid abbia contribuito a far precipitare la storia, come è riuscito a fare per tante altre coppie.

