Serena Bortone, perché è con la mascherina a Oggi è un altro giorno. Bassetti: "Non dovrebbe portarla"

17 gennaio 2022 a

a

a

Serena Bortone da venerdì sta conducendo la sua trasmissione televisiva - Oggi è un altro giorno su Rai1 - con la mascherina Ffp2 sul volto. La conduttrice ha spiegato di essere entrata in contatto con una persona positiva, che indossava i dispositivi di protezione. Qualcosa di simile era capitato appena un paio di giorni prima all’ospite fissa Jessica Morlacchi.

Sileri: "Omicron ha cambiato tutto. A breve distinzione tra positivi e malati"

Nella puntata di oggi, lunedì 17 gennaio 2022, la conduttrice si è presentata di nuovo con la mascherina e nello spazio della trasmissione dedicato al Covid ha avuto un vivace confronto in merito con Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova e uno dei volti più noti in tv tra i medici che spiegano la pandemia. Bassetti si fa spiegare il perché della mascherina e poi spiega: "Lei non ha avuto un contatto diretto. Questa persona aveva la mascherina e addirittura la visiera. Allora io dovrei vivere con la mascherina perché tutti i giorni incontro un positivo. La gente non ne può più di queste regole, non le comprende. Cerchiamo di uscire dalla burocratizzazione del Covid. Misure che oggi sono anacronistiche" sono le parole dell'infettivologo.

Bassetti a Domenica In: "Covid? Troppa burocrazia, bisogna semplificare le regole"

Immediata la replica della conduttrice: "Io sono un soldato dell'azienda, mi dicono che la definizione di contatto stretto non è chiara" precisa Bortone. "Con la mascherina viene meno la definizione di contatto. Io non l'ho mai interpretata in questo modo" conclude Bassetti. Il dubbio resta, come si presenterà nella prossima puntata Bortone? Lo scopriremo solo guardando Oggi è un altro giorno.

Covid, 83.403 nuovi casi e 287 morti. In aumento i ricoveri, scende il tasso di positività

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.