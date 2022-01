Striscia la notizia, oggi lunedì 17 gennaio: l'inviato Vittorio Brumotti nel market della droga

17 gennaio 2022 a

Questa sera in tv, lunedì 17 gennaio, a Striscia la notizia Vittorio Brumotti sarà protagonista di un servizio realizzato a Novara, quartiere Sant’Agabio, a due passi dalla stazione. Nel corso del telegiornale satirico in onda su Canale 5 a partire dalle ore 20.35, l'inviato seguirà la consegna a domicilio di un caffè agli spacciatori. Vittorio Brumotti entrerà in una fabbrica abbandonata che è stata trasformata in un vero e proprio droga market aperto 24 ore al giorno, dove i pusher agiscono totalmente indisturbati e i tossicodipendenti trovano rifugio.

E' un vero e proprio labirinto di degrado e illegalità in cui l’intervento dell’inviato di Striscia la notizia e quello delle forze dell’ordine porteranno al fermo per accertamenti di una decina di persone. Incontreranno anche una ragazza tossicodipendente, sdraiata su un materasso con un uomo: "Dei pakistani mi hanno sequestrata, tolto i vestiti e lasciata otto ore sul tetto". Sostiene lei: "O vieni con noi o muori qua”, racconterà la giovane a Brumotti. E ancora: "Lui (riferendosi all’uomo con cui era a letto, ndr) mi ha sentita urlare aiuto e mi ha salvata". Secondo la ragazza altre donne hanno subito violenze in quell’area che ormai è diventata terra di nessuno.

Non è la prima volta che l'inviato di Striscia la notizia si occupa di spaccio e tossicodipendenza. Da diversi mesi dedica i suoi servizi a una piaga che continua a essere tra le più gravi e del nostro Paese. Spesso Vittorio Brumotti è stato aggredito, insultato, persino picchiato durante i suoi servizi, poi mandati in onda su Striscia la notizia, uno dei programmi più amati e seguiti di Canale 5. Ma altrettanto spesso il lavoro di Brumotti ha aiutato le forze dell'ordine a intervenire e a assicurare alla giustizia chi spaccia la droga. Un mondo complesso in cui le principali vittime sono i più giovani.

