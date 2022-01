Claudio Lotito, chi è il presidente della Lazio e quanto guadagna. L'importante famiglia della moglie Cristina

17 gennaio 2022 a

Claudio Lotito, imprenditore e presidente della Lazio, al centro della puntata di Report di lunedì 17 gennaio. Ma chi è Claudio Lotito? E' nato a Roma il 9 maggio 1957, è sposato con Cristina Mezzaroma, figlia di Gianni, importante imprenditore romano. Hanno un unico figlio che si chiama Enrico. Claudio Lotito ha preso in mano le redini della società biancoazzurra nel luglio del 2004 e dal 2011 al 2021 è stato proprietario anche della Salernitana, insieme a Marco Mezzaroma. Nel 2009 è stato eletto consigliere federale, confermato nel 2013 e nel 2018. Dal 2010 al 2021 è stato anche membro del Comitato di presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. A livello individuale, nel 2015 si è aggiudicato il premio Financial Fair Play per la "rigorosa e meticolosa gestione del bilancio economico della Società Sportiva Lazio".

Sei i trofei che figurano nella sua personale bacheca. Tre Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane. La Salernitana, invece, in dieci anni l'ha riportata dalla serie D al calcio che conta. Il presidente gestisce la società al 67% e guadagna uno stipendio annuo di 600mila euro. Ma ovviamente non si occupa soltanto di calcio. E' proprietario di imprese di pulizia, di servizi, di catering, di vigilanza privata, di termo gestione ed è socio in due aziende che si occupano di immobili. Decise di entrare nel calcio comprando la Lazio tramite la Lazio Events srl. Inizialmente rilevò il 26.7% delle quote, poi ha completato la scalata, diventando il punto di riferimento del club e il socio di maggioranza.

Particolarmente riservato nella sua vita privata, ovviamente come tutti i personaggi pubblici non mancano curiosità ed episodi particolari. A partire dalla politica. Nel 2018 si è candidato con il partito di Forza Italia per il Senato. Ha perso le elezioni, ma ha presentato ricorso: sta ancora aspettando una risposta. Non è un appassionato dei social, ci finisce solo per via delle news, per i post dei tifosi della Lazio oppure per quelli del profilo ufficiale del club. Dietro le quinte è stato sempre detto che la sua vera fede calcistica è romanista, notizia che ha puntualmente smentito.

