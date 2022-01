Delia Duran. confessione hot: "Sesso a tre con Alex Belli e un'altra donna"

17 gennaio 2022 a

Appena entrata e già protagonista: Delia Duran è subito al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip 6. La nuova inquilina della casa più spiata d'Italia, moglie di Alex Belli squalificato prima di Natale, ha subito fatto una confessione hot riguardante il sesso proprio con Belli. A poche ora dal suo ingresso dentro la casa, mentre chiacchierava con Manila Nazzaro, ha svelato di aver fatto sesso con il marito e anche un'altra donna.

La modella ha raccontato che in passato lui e suo marito hanno avuto un rapporto con un’altra donna: "Con Alex ti confesso che con un'altra donna una volta l'abbiamo fatto" ha detto a Nazzaro. La confessione ha fatto il giro del web insieme alle parole di Sonia Bruganelli, che si è apertamente schierata con Soleil consigliandole di uscire dalla casa e farsi una storia con Alex solo per farle dispetto. "Fossi in lei me ne andrei dalla casa per farmi una storia con Alex o comunque farei ingelosire Delia Duran. Così lei che è andata dentro la casa si ritroverebbe senza Soleil…", ha detto nella diretta live di Instagram l'opinionista.

All'anagrafe Nusat Del Valle Duran Perez, nata a Mérida, Delia - 33 anni - sin dalla tenera età è una grande appassionata di recitazione e da bambina ha iniziato a fare l’attrice per diverse telenovelas. L’esperienza italiana le ha permesso di consacrare il suo successo come fotomodella, sino alla grande avventura televisiva nella serie Il bello delle donne (dove ha interpretato il ruolo di Elena). Ha recitato anche ne L’onore e il rispetto Ultimo capitolo, vestendo i panni di Michela. Per quanto riguarda la vita privata, Delia Duran ha alle spalle un matrimonio finito. La modella ha accusato l’ex marito di averla picchiata e derubata in una vecchia intervista a Domenica Live. Attualmente è legata appunto ad Alex Belli, con un rito celebrato nel 2021 a giugno a Como, dove la loro storia è iniziata. Ora però la crisi.

