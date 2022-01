Grande Fratello Vip, stasera in tv 17 gennaio su Canale5: due concorrenti abbandonano la casa

17 gennaio 2022 a

Stasera in tv - lunedì 17 gennaio 2022 - torna su Canale5 a partire dalle ore 21,40 l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, il reality di Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Dopo l'ingresso nella casa di Delia Duran, moglie di Alex Belli, ex concorrente squalificato poco prima di Natale, è attesa un'altra puntata zeppa di sorprese. A iniziare dal televoto. I concorrenti in nomination sono Federica Calemme, Sandokan Kabir Bedi e la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis, che gareggiano come se fossero una sola persona. Chi verrà salvato dal pubblico? E chi, invece, andrà dritto al prossimo televoto?

Cos'altro poi succederà tra amori che sbocciano, altri già finiti e nuovi contrasti, nella casa più spiata d'Italia? Nella puntata di stasera ci saranno anche due abbandoni. Infatti Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo - che a dicembre hanno accettato il prolungamento del Grande Fratello Vip – lasceranno entrambi il reality anzitempo senza concorrere così per la vittoria finale. Manuel lascerà per motivi di salute: il nuotatore ha perso molta massa muscolare in questi quattro mesi e ha bisogno di recuperare la sua forma fisica avendo più volte espresso il desiderio di partecipare alle prossime paralimpiadi che si terranno a Parigi nel 2024. Qualche settimana fa era stato il padre Franco Bortuzzo a confermare il rito di Manuel: “È evidente che ci siano motivi di salute. Manuel è dimagrito 6, 7 chili, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. E poi è stanco”, aveva detto in un’intervista a FanPage. Gianmaria invece lascerà la casa la prossima settimana per motivi lavorativi.

Secondo Biccy.it Alfonso Signorini starete già pensando a dei sostituti. Tra i papabili ci sarebbero il modello Andrea Denver, già concorrente del Grande Fratello Vip 4, e uno o entrambi i fratelli Onestini. Luca e Gianmarco sono due volti noti dei reality, non solo in Italia: Luca ha partecipato alla seconda edizione del GF Vip e recentemente ha vinto il reality spagnolo “Secret Story”; il fratello Gianmarco si è classificato terzo al Grande Fratello 16 e secondo a “Supervivientes”, versione spagnola dell’Isola dei famosi. Dolci sorprese per Nathaly Caldonazzo e Sophie Codegoni. Non è chiaro quali saranno gli ospiti che faranno capolino per salutare le due concorrenti, ma molto probabilmente si tratta di familiari o amici.

