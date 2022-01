Stasera in tv, 17 gennaio, Quarta Repubblica su Rete4. Tra gli ospiti Zaia. Intervista al ceo di Mercedes

17 gennaio 2022 a

Stasera in tv, lunedì 17 gennaio 2022, torna l'appuntamento con Quarta Repubblica su Rete4 (dalle ore 21,20), il talk show dedicato all'attualità politica ed economica e a tutti i principali argomenti di interesse pubblico. Tra i temi principali affrontati nel corso della puntata: la corsa per il Quirinale a una settimana esatta dall’inizio delle votazioni. Tiene banco la decisione sulla lettura delle schede: quale metodo sarà adottato dal presidente Fico a garanzia della correttezza e del buon andamento dei lavori per l’elezione del presidente della Repubblica? "Qualunque speculazione politica sulle modalità di scrutinio è in totale malafede" ha fatto sapere il portavoce del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico.

Tra i temi trattati anche la situazione di ospedali, aziende e famiglie alle prese con i casi di positività e le limitazioni anti-contagio, nuove testimonianze sulle violenze contro giovani donne a Milano la notte di Capodanno, le ultime novità sul giallo della morte di David Rossi, il responsabile della comunicazione del Monte Paschi di Siena. Ospite principale della serata sarà Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, mentre il faccia a faccia della settimana sarà con il presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia Radek Jelinek.

Tra gli ospiti anche Antonio Cassone dell’American Academy of Microbiology, l’ingegnere Alessandro Gerli, il costituzionalista Alfonso Celotto, la regista Anselma Dell’Olio, il consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, Hoara Borselli, suor Anna Monia Alfieri, Alessandro Sallusti, Agnese Pini, Stefano Cappellini, Federico Rampini e Daniele Capezzone. Come ogni settimana, non mancheranno gli interventi di Gene Gnocchi.

