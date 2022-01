Ficarra e Picone, che successo su Netflix. Carriera e vita privata del duo siciliano

16 gennaio 2022 a

Ficarra e Picone - protagonisti della serie comedy su Netflix dal titolo Incastrati, di cui sono anche registi - sono tra gli ospiti di Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio in onda ogni domenica sera si Rai3. Un grande successo quello riscontrato dalla coppia comica siciliana. La loro serie tv da due settimane è nella top ten delle più viste in Italia e presto sarà esportata nel resto del mondo.

Il duo comico è composto da Salvatore Ficarra (Palermo, 27 maggio 1971) e Valentino Picone (Palermo, 23 marzo 1971). Fanno coppia dal 1998 anche hanno collaborato insieme da diversi anni. Nel 2001 si lanciano grazie a L'ottavo nano su Rai2 con Serena Dandini e Corrado Guzzanti. Sempre nel 2001 cominciano con Zelig che però è ancora trasmesso in seconda serata su Italia1 col titolo di Facciamo Cabaret, condotto da Claudio Bisio e Simona Ventura. L’avventura di Zelig presto si sposterà su Canale 5 e proseguirà fino al 2014. Fra i vari personaggi proposti durante questo periodo, troviamo i due siciliani stanchi stanchi stanchi, i panchinari dell’inter, i giocatori della nazionale italiana e due avvocati, non tanto irreali, Angelino e Niccolò che scrivono leggi ad personam per il Presidente del Consiglio. Volti anche di Striscia la Notizia, prima di Incastrati da registi hanno portato sul grande schermo sette film.

Nella vita privata Ficarra dal 2006 è sposato con Rossella Leone con cui ha avuto due figli (Vincenzo e Tommaso). La moglie ha recitato al fianco del marito nel film Anche se è amore non si vede. Interpretava il ruolo di Angela. Blindatissima invece quella di Picone di cui non si sa granché.

