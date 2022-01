Germano, il mistero della vita privata: l'amore per Valeria e il terzo figlio in arrivo

16 gennaio 2022 a

Elio Germano - nelle sale con il film America Latina dei fratelli D'Innocenzo, presentato in concorso alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia - è uno degli ospiti di Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio in onda ogni domenica sera si Rai3.

Germano, romano, 41 anni, è un attore ma anche regista teatrale. Nel corso della sua carriera, ha ottenuto, tra gli altri premi, quattro David di Donatello per il miglior attore protagonista per Mio fratello è figlio unico, La nostra vita (per cui riceve anche il premio per la miglior interprete maschile al Festival di Cannes), Il giovane favoloso e Volevo nascondermi. Per La nostra vita ha vinto anche il Nastro d'argento al migliore attore protagonista. Ha ricevuto l'Orso d'argento per il miglior attore al Festival di Berlino 2020 e il David di Donatello 2021 come miglior attore protagonista per l'interpretazione del pittore Antonio Ligabue nel film Volevo nascondermi. Grande appassionato di musica, Germano fa parte del gruppo rap Bestierare (quattro album all'attivo).

Blindatissima la vita privata dell'attore che ha sempre dichiarato di volere una donna al di fuori cinema. "Non mi metterei mai con una donna che fa il mio stesso mestiere. Invidio quelli che riescono a farle durare a lungo, ma io non ce la farei. Quando torno a casa devo staccare completamente e con un’attrice rimarrei immerso nel lavoro fino al collo. Mi darebbe ansia, invece nella coppia cerco stabilità” ha dichiarato tempo fa. L'attore da qualche anno però si frequenta con Valeria, maestra elementare di sostegno. La coppia ha avuto due figli e ne aspetta un terzo.

