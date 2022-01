Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli e il segreto della coppia: "Ci ignoriamo serenamente"

16 gennaio 2022 a

Paolo Bonolis è un conduttore televisivo tra i più popolari in Italia. Ha iniziato con Bim Bum Bam, storico programma per bambini su Italia1, fino al Festival di Sanremo e tante trasmissioni sia in fascia preserale che in prima serata. Per quanto riguarda la vita privata, dal 1997 è legato a Sonia Bruganelli, imprenditrice e produttrice televisiva, con cui è sposato dal 2002 e che gli ha dato altri tre figli: Silvia, Davide e Adele. In passato, dalla prima moglie Diana Zoeller, ha avuto Stefano e Martina. Nel 2020 diventa nonno per la prima volta, grazie proprio alla sua secondogenita Martina.

Sulla vita di coppia, Sonia Bruganelli si è raccontata recentemente in una intervista al settimanale Chi. "Mio marito dice di essere il più romantico della coppia, ma in realtà io lo sono stata quando lui non lo era", ha spiegato la donna. Stando a quanto sostiene la Bruganelli, lei e Paolo si sono alternati: un tempo era lei ad essere la dolce della coppia, mentre oggi è lui. Scendendo in argomenti decisamente più piccanti e sulla loro intesa sotto le lenzuola, Sonia, senza peli sulla lingua, ha rivelato: “All’inizio di ogni rapporto c’è solo chimica e non si può pretendere la stessa passione dopo tutti questi anni - ha dichiarato sempre a Chi -. Anche perché, detto tra noi, Paolo rischierebbe di fare una brutta fine”, ha ironizzato.

Dopo aver scherzato un po’, Sonia ha quindi precisato: “E' normale che l’amore prenda un’altra piega, sarebbe da folli pensare che tutto resti immutato nel tempo - le sue parole -. La differenza la fa l’intelligenza e la complicità tra i due. Poi, ogni coppia ha il suo segreto. Il nostro? Ci ignoriamo serenamente". Paolo Bonolis è tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di domenica 16 gennaio.

