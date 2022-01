Dayane Mello, "nessuna molestia a La Fazenda". Flirt e relazioni della modella brasiliana

16 gennaio 2022 a

a

a

Dayane Mello ospite a Verissimo nella puntata di domenica 16 gennaio 2022 parla per la prima volta in tv delle presunte molestie subite durante il reality La Fazenda. La modella, tornata in Italia da diversi mesi, conferma che nulla di tutto ciò è realmente avvenuto, così come aveva fatto sapere via social lo scorso dicembre riguardo l'episodio capitato nel reality della tv brasiliana e che ha avuto grande eco mediatico nel suo Paese, con Nego do Borel squalificato. "La verità è che non è mai successo niente, non c'è stata nessuna molestia", spiega in studio a Silvia Toffanin.

Arisa, "con Vito Coppola è finita. Ci abbiamo provato ma non è andata"

Dayane è una modella brasiliana, tra le più famose al mondo. Originaria di Joinville, 32 anni, in Italia ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi. Ha lavorato con celebri brand come L’Oreal, Yamamay, Colmar e tanti altri. Il suo debutto in tv è nel 2014 quando ha partecipato a Ballando con le stelle. Nel 2020 è protagonista a Pechino Express insieme a Ema Kovac e anche al Grande Fratello Vip 5, dove è arrivata fino alla finale piazzandosi al quarto posto.

Andrea Iannone, "con Giulia De Lellis avevo la testa altrove". Tutte le relazioni del pilota

Alla Mostra del Cinema di Venezia del 2016 ha indossato un abito con spacco vertiginoso sopra all’inguine che ha destato scalpore. Successivamente ha dichiarato a Domenica Live: "E' il mio lavoro, le mutande c’erano, erano piccoline ma c’erano. Mi piace veramente stare nuda, quando torno a casa, sono così, brasiliana. E' involontaria questa cosa, mi piace". Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2014 la top model ha avuto una bimba, Sofia, nata dalla relazione con il modello Stefano Sala. Prima della storia d’amore con lui, Dayane ha avuto un flirt con Mario Balotelli. Pare poi che la bella modella brasiliana abbia avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, manager e playboy napoletano accostato nel luglio 2020 anche a Belen Rodriguez.

Riccardo Cocciante, un figlio con Catherine Boutet: "Lei ha lasciato il teatro per stare con me"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.