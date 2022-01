Arisa, "con Vito Coppola è finita. Ci abbiamo provato ma non è andata"

16 gennaio 2022 a

a

a

Arisa e Vito Coppola stanno insieme. Arisa e Vito Coppola non stanno più insieme. Sui social la cantante lucana recente vincitrice dello show di Rai1 Ballando con le Stelle ha dato la doppia notizia nella stessa storia pubblicata su Instagram rispondendo una domanda fatta da un fan. "Ci abbiamo provato, non è andata" ha risposta mettendo così la parola fine alla sua storia con il ballerino. I due si sono conosciuti nella trasmissione condotta da Milly Carlucci e la loro complicità era evidente a tutti. D'altronde niente avevano fatto durante il talent per nascondere il loro feeling, baci compresi. Poi nelle settimane successive non nessuna comunicazione, ma evidentemente la storia alla prova del quotidiano non ha funzionato.

Arisa ha spiegato: "Ci abbiamo provato, non è andata. Per favore non chiedetegli più nulla di me". Ma non sono state le sue uniche parole scritte dall'artista: "Non sono triste. Gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare, una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati bisogna essere corrisposti, altrimenti non esisterebbe la fede". Un messaggio profondo a cui ha fatto seguito un altro: "Non è morto nessuno e ringrazio il cielo di averlo conosciuto. Ci siamo dati tanto".

Arisa - che in carriera ha vinto due volte il Festival di Sanremo, una tra le Giovani Promesse e l'altra tra i big - in amore non è stata molto fortunata sin qui. Le sue relazioni importanti sono state con il musicista Giuseppe Anastasi, con il manager Lorenzo Zambelli e con l'agente Andrea Di Carlo. Ora dunque dopo Vito Coppola è nuovamente single.

